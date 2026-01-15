AKTUELNO

Zadruga

Takmičari urnišu Aneli Ahmić: Zbog vrelog plesa s Đukićem popila žestoke prozivke, svi otvaraju oči Maji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urnišu je!

Upravo je počela emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković i Aneli Ahmić.

- Videsmo noćas vaše veliko prijateljstvo - glasilo je pitanje.

- Malo nam pojasni - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo bili na žurki i đuskale, videćemo šta je uradila Aneli kroz pitanja - rekla je Maja.

- Ništa nisam radila sa Filipom, nema šta jer mi nismo ništa radili. On mene nije ljubio po vratu - rekla je Aneli.

- Misli se na to da je Aneli bila sa Filipom. Sinoć su pokazale da nisu nikakve prijateljice i da to što su dobre to je da jedna drugoj ne bi uzimale Asmina i Filipa - rekao je Dača.

- Nema to veze sa Aneli, ima veze s Filipom. On ne može da ljubi ženu s kojom imam dete - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Dača sve ovo zaista rekao i rekla sam da večeras čekam pitanja jer su gledaoci mogli da vide sve. Aneli i Filip su mi rekli da to nema veze s vezom - rekla je Maja.

- Maja nije ni znala da ćeš ti odvajati devojke od Filipa, tako da ti je to palo u vodu. Argumenti su ti užas - rekla je Matora.

- Da li bi dala svoje dupe zbog Boginje? - upitao je Dača.

- Pa izgleda da sam mogla, što nisam? - upitala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

