Takmičari urnišu Aneli Ahmić: Zbog vrelog plesa s Đukićem popila žestoke prozivke, svi otvaraju oči Maji! (VIDEO)

Urnišu je!
Upravo je počela emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković i Aneli Ahmić.
- Videsmo noćas vaše veliko prijateljstvo - glasilo je pitanje.
- Malo nam pojasni - rekla je Aneli.
- Mi smo bili na žurki i đuskale, videćemo šta je uradila Aneli kroz pitanja - rekla je Maja.
- Ništa nisam radila sa Filipom, nema šta jer mi nismo ništa radili. On mene nije ljubio po vratu - rekla je Aneli.
- Misli se na to da je Aneli bila sa Filipom. Sinoć su pokazale da nisu nikakve prijateljice i da to što su dobre to je da jedna drugoj ne bi uzimale Asmina i Filipa - rekao je Dača.
- Nema to veze sa Aneli, ima veze s Filipom. On ne može da ljubi ženu s kojom imam dete - rekao je Asmin.
- Meni je Dača sve ovo zaista rekao i rekla sam da večeras čekam pitanja jer su gledaoci mogli da vide sve. Aneli i Filip su mi rekli da to nema veze s vezom - rekla je Maja.
- Maja nije ni znala da ćeš ti odvajati devojke od Filipa, tako da ti je to palo u vodu. Argumenti su ti užas - rekla je Matora.
- Da li bi dala svoje dupe zbog Boginje? - upitao je Dača.
- Pa izgleda da sam mogla, što nisam? - upitala je Aneli.
Autor: N.Panić