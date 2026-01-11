Čekaj, što nisi zamerio Maji, a jesi Dači?! Kačavenda potpisala svaku Stanićevu reč za Aneli, pa se našla oči u oči s Anđelom (VIDEO)

Ne štedi!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se Aneli tiče, Uroš mi je uzeo izlaganje, doslovce bih sve isto rekla. Ja ništa ne radim veštački, ali je to i moje mišljenje o Aneli, to i ona zna. Stvari koje je uradila, pokazala je da je ovo prava ona. Ne slažem se sa tim da se s godinama gradiš u nekim stvarima i odnosima, ovde čovek može da bude proračunat i taktičan ili ono što jeste. Asmin je govorio da je Aneli čipovana, a onda kada Hana govori, onda je rekao: "Jedan, dva puta" - rekla je Kačavenda.

- Ja nisam rekao da je ona narkomanka i da koristi narkotike svaki dan, nego da kada se napije, tada joj treba - skočio je Asmin.

- Maja sada kaže da joj je ovo društvo koje joj najviše prija, meni je to van mozga, ali baš van mozga. To mi je sumanuto. Kada ovo kažem, mislim na 10 tužbi i vređanja i ostalo. Kada je Anđelo u pitanju, naš odnos je s početka bio super, ništa nisam radila fejk i nisam se družila fejk. U sedmici sam bila isključiva po pitanju njegovog odnosa sa Anitom, kao što i sada mislim da je ovaj (Aneli i Anđelo) odnos nerealan. Kada bi se desilo da uđete u odnos, bilo bi ispravljanje krive Drine. Ušli smo u sukobe u dva navrata, ja sam te pitala, imam utisak već nekoliko puta da ishitreno reaguješ, da mi ne dozvoliš da ja kažem i završim. To mi ne liči na tebe, imao si dva puta samo kada sam ja u pitanju. Moj sukob sa tobom bi bio veštački, sve dok ne bude onako kako je bilo u sedmici. Što se mene tiče, tu mi je neobična situacija, malo pre kada si sam rekao da si sazreo kroz sezone, okej - rekla je Kačavenda.

- Ja moram da odgovorim, pošto mnogo priča, pa da ne preskočim nešto. Moraš da znaš, kao što sam i malo pre rekao, moja reakcija sa tobom s kojom sam bio dobar i provodio vremena zajedno, ne može da bude ista kao da mi nešto kaže Rada. Naravno da ću da skočim na tebe i na Daču, kada smatram da me ne poštujete. Mislim da mi se ne bi izvinila da nije Tanja postala čestitku. Ja nisam taj koji će na silu da uđe u raspravu ili u svađu, uradiću to kada mi neko ne ukaže poštovanje - rekao je Anđelo.

- Tačno je da ti se ne bih izvinila, ali ne zato što mi treba uticaj Tanje, nego kada sam se izduvala tada, smirila se i prišla njemu, on je rekao: "Neću da razgovaram". Rekla sam ti da sednemo i da popričamo, da je rekao posle tri dana, ja bih tada već rekla "izvini, zaje*ala sam" - rekla je Kačavenda.

- Možda bih ti rekao da me nisi ogovarala u ta tri dana - rekao je Anđelo.

- Ja što kažem negde, kažem i direktno. Ko ti je preneo?! Kaže se imenom i prezimenom ko je preneo. To za Daču, to nije niko izmislio, to je Anita rekla. Ja sam Maju pitala da li ti je prenela, rekla je da nije. Znači, ti si zamerio Dači, ali nisi Maji?! - rekla je Kačavenda.

- Zamerio sam Dači jer je on taj koji priča. Ja nisam rekao da je Dača lažov, nego da znam da me je Anita smarala za Maju, da je ona sigurna da smo se muvali i da smo bili zajedno, a vi prevrćete - rekao je Anđelo.

- Ne, ti si rekao decidno da bi Anita to rekla u svađi. Anita je to rekla, bez da Anđelo zna. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Milena.

- Moram da kažem nešto, pošto ovo već potenciraju naveliko. Milena, Uroš, ne znam ko je sve spomenuo. Zbog čega nisam to pokrenula?! 100 puta izgovorena laž postaje istina. Zašto bih ja bila ta koja potencira neku temu, kada se to nije dogodilo, da je to laž?! Mene ne zanima šta su Dača i Anita šurovali, to rekla-kazala me ne zanima - rekla je Maja.

- Čekaj Majo, to se ne potencira zbog toga, nego što je Anđelo reagovao na Daču, a ne na tebe, zato što mu ti to nisi rekla - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić