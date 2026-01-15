AKTUELNO

Doživela si najveći blam: Maja slepa pred očima, ne shvata da je Aneli zmija koju gaji u nedrima! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" takmičari su komentarisali prijateljstvo Maje Marinković Aneli Ahmić, za koje se nakon sinoćne žurke smatra da je lažno.

- Večeras ako Filip bude hteo ona će sa njim da legne kao da ništa nije bilo. Filip je rekao da ne zna šta će biti sa njom i odmah kaže da je ovo sa njom klasičan s*ks. On nema ni u malom mozgu da sa Majom ima bilo šta ozbiljno. On je danas opet dao nadu i ostavlja prostor. Neka kaže da će da ima s*ks i da ne razmišlja da će da bude u vezi - govorio je Janjuš.

- Šta misliš da li će da padne s*ks Aneli i Filipa? - pitao je voditelj.

- Mislim da neće. Ja ovde jedino ne mogu da zamerim Asminu nešto za Aneli. Ja Filipa neću da ponižavam, mislim da je moj drug i neću da grešim dušu jer ne znam kakav je to snimak. Ja Asminu nisam nikad zamerio odnos sa Majom jer smo se skoro upoznali. Filipa znam osam godina i ja njega stvarno volim - nastavio je Janjuš.

- Majo, ispala si kao zadnja rupa na svirali jer je pokušao sa više devojaka i kad je završio došao je kod tebe. Filipe, ti si stvarno nula od muškarca. Ti ne poštuješ devojke, katastrofa je na koji način se igraš. Majo. ti si katastrofa i tvoje ponašanje. Ja sam ti rekao da ne treba sa njim ništa da imaš, da se ogradiš i da ga marširaš kad god ti priđe. Ti si doživela najveći blam. Svaki muškarac te je priznao za vezu, nikad ti se nije dešavalo da budeš kombinacija. Majo, ti ako nastaviš ovakav odnos i da vidite šta ćete to je katastrofa. Nisi prvi put u rijalitiju da budeš nečija j*bačica i nemoj da dozvoljavaš da te neko ponižava. Aneli je sinoć pokazala na koji način te gleda i kako je flertovala sa Filipom, a ona zna da tebi Filip znači - govorio je Uroš Stanić.

- Naravno da joj zameram ako je to tako bilo, rekla sam to i njemu. Ja ne želim da nešto pričam unapred. Rekla mi je da imam pravo da joj zamerim - rekla je Maja.

- Maja može Aneli da zameri, ali je ona rekla da nije zaljubljena u Filipa i da ne želi vezu sa njim - dodao je Asmin.

- Sviđa mi se i nešto postoji i ja uvek pričam istu priču - rekla je Maja.

- Ja nisam zamerila kad sam ja bila sa Asminom u izolaciju i kad se Asmin muvao sa Majom. Ja Filipa nisam nikad poljubila - pričala je Aneli.

- Meni je ovo ozbiljan svingeraj, a Maja je ispala naivna. Maja i Aneli su totalna nebuloza i lepo je Aneli rekla da prijatelje drži blizu, a neprijatelje još bliže - dodala je Vanja Živić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

