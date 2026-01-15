Svi ih gledaju kao monstrume: Hana razvezala jezik i brutalno oplela po Siti i Grofici! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Kada ćeš više već jednom shvatiti da su tvoja mama i sestra velike grešnice šta su radili Hani i Neriu. Ti si dobra duša, to ne liči na tebe? - glasilo je pitanje.

- Najveći grešnik mi je Nerio koji je izdao svoju porodicu, a Hana me ne zanima ona njega želi da odvoji od porodice - rekla je Aneli.

- Sve je napolju dokazano, ona ne može to da prizna već će ih braniti. Hana je bila protiv mog ulaska, tako da me ona nije nagovorila - rekao je Nerio.

- Ja znam da je vanka dokazano sve jer sam ja ostavila sve te dokaze. Ljudi ih gledaju kao monstrume zbog svega što su radili mojoj ćerkici i što je Sita mene htela da gurne niz stepenice - rekla je Hana.

Autor: N.Panić