Zadruga

Drama se nastavlja: Luka sve više sumnja u Anitu, reakcija na Relju Popovića mu napravila haos u glavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne veruje u njenu priču!

Luka Vujović priznao je Zorici Marković da sumnja u Anitu Stanojlović zbog rekacije koju je imala kad je Danilo Dača Virijević izneo detalje za koje kaže da mu se ona poverila o reperu Relji Popoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Već pet dana smo pevali "Limite" i rekla mi je da nije bila sa njim. Ako napolju imaju dokazi to je ismejavanje mene. Nije bitno da li je bila ili nije to je njen život, ali je meni rekla da nije. Ako se ja sprdam na limite i igram sa njom to je onda ismejavanje mene. Isto ako je poručivala nešto dok je sa mnom u vezi, ali ne verujem. Poenta je što Mina ćuti sve vreme i dok je pričala Dači ona ćuti sve vreme. Ona treba meni da kaže ako je samo plasirala priču, a ne da se sprdam sa njom i da pevam njegove pesme. Možda je dečku napolju napravljen problem. Ako ja pričam istinu što bih napustio emisiju? Ne kažem da je istina to što Dača govori, ali ova reakcija je bezveze. Ja sam na njenoj strani, ali reakcije ima bezveze - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

