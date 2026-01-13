AKTUELNO

Sklopila sve kockice: Matora upecala Anitu, provalila je kako se izlanula za Relju Popovića! (VIDEO)

Ovo joj je odmah zaparalo uši!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Danilo Dača Virijević pitao je Jovanu Tomić Matoru da li je u odgovorila Anite Stanojlović o Relji Popoviću primetila da se izlanula.

- Matora, da li misliš da se Anita nešto izlanula i šta misliš o tome? - pitao je Dača.

- Ti nisi pomenuo studio, a ona ga je odmah pomenula. Koliko sam čula Tamara je nju upoznala sa Reljom, mogla je da kaže da je negde čula demo snimak jer sam i ja mnogo puta čula u kolima neki demo kad se vozim sa drugarima - pričala je Matora.

Nas koje smo nosile tvoje dete? Aneli se šokirala, evo zbog koga bi Janjuš izbacio Maju i nju iz Elite! (VIDEO)

- Ja sam bila na nastupu sa Tamarom, ali ga nisam upoznala. Gde ja mogu da čujem album koji nije izašao? - dodala je Anita.

- Kad si Asminu postavila pitanje da li si htela da nahraniš svoj ego ili da dokažeš da se ne sviđa njemu Maja? - pitala je Matora.

Ponižavajuće: Filip se ponovo ogradio od Maje Marinković! (VIDEO)

- Ne, ja sam rekla kad bi se zaljubio sutra da bi ponovo prodao mene i dete. Ja mislim da njega boli k*rac za Noru, zato sam i namerno pitala jer znamo da mu se Maja sviđa. Aludirala sam jer sam ja Norina majka i očekivala sam da će mene da izbaci jer znam da bi pre mene izbacio - pričala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

