Mina pokriva Anitu?! Stanojlovićeva otkrila da li je dobra s njom jer zna celu priču za Relju Popovića (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka je naredno pitanje pročitala Aniti Stanojlović.

- Sad nam je jasno zašto si dobra sa Minom, zato što te pokriva za stolom za Relju - glasilo je pitanje.

- Mina i ja se družimo do početka, sve i da sam joj nešto rekla, nisam u prvim danima. Kapiram da svima smeta naše druženje. Mina ne zna za Relju, niti zna bilo ko, jer tu nije bilo ništa - rekla je Anita.

- Ja sam komentarisala već da meni nikada nije rekla njegovo ime, niti bilo šta, da je postojala simpatija, da, ja verujem kada mi kaže da nije on - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

