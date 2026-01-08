Mina pokriva Anitu?! Stanojlovićeva otkrila da li je dobra s njom jer zna celu priču za Relju Popovića (VIDEO)

Šok!
Voditeljka je naredno pitanje pročitala Aniti Stanojlović.
- Sad nam je jasno zašto si dobra sa Minom, zato što te pokriva za stolom za Relju - glasilo je pitanje.
- Mina i ja se družimo do početka, sve i da sam joj nešto rekla, nisam u prvim danima. Kapiram da svima smeta naše druženje. Mina ne zna za Relju, niti zna bilo ko, jer tu nije bilo ništa - rekla je Anita.
- Ja sam komentarisala već da meni nikada nije rekla njegovo ime, niti bilo šta, da je postojala simpatija, da, ja verujem kada mi kaže da nije on - rekla je Mina.
Autor: Nikola Žugić