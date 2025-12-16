TEŠKO MI JE JER JE PORED NJE: Aneli se gorko kaje jer je za potrčke stavila Luku i Anitu, Dača joj očitao lekciju! (VIDEO)

Aneli Ahmić je razgovarala sa Dačom Virijevićem, nakon što je porazgovarala sa Asminom Durdžićem.

- Ovog mi nemoj spominjati, ćelavu pi*du(Luku) - rekao je Dača.

- Teško mi je jer je pored nje. Misliš da mi je lako jer je sad tamo sa njom?! Biće nešto između njega i Anite - rekla je Aneli.

- Ne voliš ga više - rekao je Dača.

- Nije mi lako - kazala je Aneli.

- To nije ljubav, to je cirkus - kazao je Dača.

- Misliš da ga neću zaboraviti dok sam ovde? - upitala je Aneli.

- Nije to ljubav, to ti je sujeta - kazao je Dača.

Autor: S.Z.