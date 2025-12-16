AKTUELNO

Zadruga

TEŠKO MI JE JER JE PORED NJE: Aneli se gorko kaje jer je za potrčke stavila Luku i Anitu, Dača joj očitao lekciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić je razgovarala sa Dačom Virijevićem, nakon što je porazgovarala sa Asminom Durdžićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovog mi nemoj spominjati, ćelavu pi*du(Luku) - rekao je Dača.

- Teško mi je jer je pored nje. Misliš da mi je lako jer je sad tamo sa njom?! Biće nešto između njega i Anite - rekla je Aneli.

- Ne voliš ga više - rekao je Dača.

- Nije mi lako - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije ljubav, to je cirkus - kazao je Dača.

- Misliš da ga neću zaboraviti dok sam ovde? - upitala je Aneli.

- Nije to ljubav, to ti je sujeta - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

BUKTI RAT! Gastoz očitao Teodori lekciju nakon podele budžeta, ona istakla tvrdnju da je SUJETAN jer je Anđelu stavila ispred njega! (VIDEO)

Zadruga

Ono što je Sita uradila, ne možeš da spasiš: Lepi Mića očitao Aneli lekciju, dao joj savete zlata vredne (VIDEO)

Zadruga

SVI SU DRUGI KRIVI, SAMO ONA NE: Aneli ne prestaje da svaljuje krivicu zbog svojih reči na druge, Asmin joj očitao lekciju za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Kupio sam joj kola jer sam se sažalio: Milovan izneo tvrdnju da mu je Aleksandra ispraznila džepove, pa istakao da se kaje jer je razočarao ženu! (VID

Zadruga

KIPTI OD BESA: Aneli kivna na Luku jer joj danas nije posvetio dovoljno pažnje! (VIDEO)

Zadruga

Da si gledao kada sam ti pokazala, mogao bi da mi pomogneš: Aneli kivna na Luku jer je pravio HAOS dok mu je davala dokaze protiv Asmina, on se pravda