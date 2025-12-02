SVI SU DRUGI KRIVI, SAMO ONA NE: Aneli ne prestaje da svaljuje krivicu zbog svojih reči na druge, Asmin joj očitao lekciju za sva vremena! (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić osamila se sa Asminom Durdžićem, kako bi sa njim porazgovarala nakon žestoke rasprave koju je imala sa Milenom Kačavenda.
- Meni je moja ćerka isto što i njoj njeni sinovi, imam pravo da je vređam - kazala je Aneli.
- Aneli, pominjala si mašinu za mlevenje mesa, moraš da budeš svesna težine reči - rekao je Asmin.
- Ona jke meni poslala ćevape u ''Narod pita'', ona je mene provocirala prva - rekla je Aneli.
- Ne možeš da se tako pravdaš za izgovorene reči, Aneli - kazao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: Pink.rs