Nikad više nećemo biti zajedno: Aneli ne prestaje da pravi haos, zbog Anite odjavila Luku za sva vremena! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Aneli Ahmić ponovo se vratila u pab "Prijatelji" kako bi Luki Vujoviću rekla da više nikad u životu neće biti sa njom u ljubavnoj vezi.

- Nikada više nećemo biti zajedno, zapamti šta sam ti rekla. Za sve ovo što si me ponizio kao ženu i majku i što si flertovao na moje oči. Sve ćeš da vidiš i sve će da ti se vrati. Evo ti, pravi nove priče! Idi tamo i radi ono što voliš i budi srećan, ali zapamti da si ispao g*vno prema meni - govorila je Aneli.

- Šta sam danas uradio da me napadaš? - pitao je Luka.

- Uzmi sve stvari, ne treba mi tvoja hrana, ništa tvoje. Sve što si mi radio, sve će da ti se vrati - nastavila je ona.

- Je l' te boli istina što nikog nisam pogledao danas? Pričala si sa Anđelom, sad ti je to adresa. Koga ja gledam? Sedeo sam ovde 10 dana. Spajali su te, kako se ja osećam? Je l' sa njim lepo pričaš? Doviđenja - besneo je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić