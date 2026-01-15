AKTUELNO

Zadruga

Svim silama traži njegovu reakciju: Maja ne odustaje od odnosa sa Filipom, on ni da bekne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Još uvek nije stavila tačku!

Lepi Mića započeo je "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Maji Marinković.

- Posle sinoćne noći ko je za tebe ispao iskren prijatelj, a ko nije? - pitao je on.

pročitajte još

Đukić ne prašta sebi flert s Aneli: Priznao da mu je to jedan od većih blamova, a evo da li će posle svega obaviti razgovor s Majom! (VIDEO)

- Anđelo i on mi je najbolji prijatelj u kući. Prema meni je uvek iskren, rekao mi je i sinoć, ali ga nisam poslušala. Njega izdvajam, na prvom mi je mestu i to se nikad neće promeniti. Moram da kažem da mi je Uroš rekao da vodim računa šta da radim i kako da se ponašam, pa ne mogu da ga izdvojim iz ove situacije. Znam da se ovo odnosi na Filipa i Aneli i naravno da mi je to katastrofa i da to nisam očekivala. Aneli me je pitala da li sam to videla, a ja sam videla da su đuskali, ali ne i da se to dešavalo. Ja ne kažem da je ovo strašno što se dešava između Filipa i mene, samo mi nije jasno što on ovako sedi i ćuti. Okej, pogrešiš, ali pokušaš da se odbraniš. Ja celu veče odgovaram za svoje i tuđe postupke, kao da nosim muške gaće večeras. Ja to zameram i nije u redu, ali šta je tu je - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja, da li si shvatila da Filip nije za tebe ili veruješ u srećan završetak? - pitao je Mića.

pročitajte još

Ako se ispostavi da je to rekla... Terza ne može da poveruje kakve gadosti mu je Sofija izrekla za ćerku, priznao da li će je ostaviti! (VIDEO)

- Ja uvek kažem da sam shvatila, ali posle toga ne znam... Ne krivim nikoga osim sebe. Nema opravdanja za Filipa. Meni je i sestra napisala, ali je nisam poslušala - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Presekla za sva vremena: Teodora neće ni da čuje za pomirenje sa Bebicom! (VIDEO)

Zadruga

DEFINITIVNO KRAJ?! Aneli se ogradila od Luke, priznala da se TOTALNO OHLADILA, on prihvatio sve njene odluke, pa joj poželeo sve najlepše... (VIDEO)

Domaći

Monstrum je mala reč: Milica ovim gestom stavila svima do znanja da je Terza za nju prošlost! Preko zbližavanja sa Sofijom mu ne prelazi (FOTO)

Zadruga

Posle ovoga nema nazad: Anđela sve uspomene sa Gastozom bacila u kantu za smeće! (VIDEO)

Domaći

NEMA LAŽI, NEMA PREVARE! Sita JAVNO DOKAZALA da Nora odrasta u ODLIČNIM uslovima za život! Demantovala Asminove LAŽI da NEMAJU toplu vodu i struju, a

Domaći

JANJUŠ JAVNO TRAŽI DEVOJKU PREKO ŠOK OGLASA: Njegove reči brojne žene će razbesneti, on ne odustaje od svojih zahteva (FOTO)