Svim silama traži njegovu reakciju: Maja ne odustaje od odnosa sa Filipom, on ni da bekne! (VIDEO)

Još uvek nije stavila tačku!

Lepi Mića započeo je "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Maji Marinković.

- Posle sinoćne noći ko je za tebe ispao iskren prijatelj, a ko nije? - pitao je on.

- Anđelo i on mi je najbolji prijatelj u kući. Prema meni je uvek iskren, rekao mi je i sinoć, ali ga nisam poslušala. Njega izdvajam, na prvom mi je mestu i to se nikad neće promeniti. Moram da kažem da mi je Uroš rekao da vodim računa šta da radim i kako da se ponašam, pa ne mogu da ga izdvojim iz ove situacije. Znam da se ovo odnosi na Filipa i Aneli i naravno da mi je to katastrofa i da to nisam očekivala. Aneli me je pitala da li sam to videla, a ja sam videla da su đuskali, ali ne i da se to dešavalo. Ja ne kažem da je ovo strašno što se dešava između Filipa i mene, samo mi nije jasno što on ovako sedi i ćuti. Okej, pogrešiš, ali pokušaš da se odbraniš. Ja celu veče odgovaram za svoje i tuđe postupke, kao da nosim muške gaće večeras. Ja to zameram i nije u redu, ali šta je tu je - govorila je Maja.

- Boginja, da li si shvatila da Filip nije za tebe ili veruješ u srećan završetak? - pitao je Mića.

- Ja uvek kažem da sam shvatila, ali posle toga ne znam... Ne krivim nikoga osim sebe. Nema opravdanja za Filipa. Meni je i sestra napisala, ali je nisam poslušala - rekla je Boginja.

Autor: A. Nikolić