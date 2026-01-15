AKTUELNO

Još jedan nož u njenim leđima: Matora saznala da je i Krofak muvao Anitu, pa ga zauvek otpisala! (VIDEO)

Šokirala se!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Zamerila si Kariću dopisivanje s Anitom, vredi li isto i za Krofaka jer su se njih dvoje dopisivali? - glasilo je pitanje.

- Ako je Krofak muvao Anitu, isto me ne doživljava kao drugara. Mi smo se ovde družili, ali nismo neki drugari. Ukoliko moram da gledam ko me više povredio, to je onda Stefan. Možda ja nisam normalna, ali ja nikako to ne bih mogla da svarim i da lažem sebe - rekla je Matora.

- Nisam se muvala sa Stanislavom, niti sam dala povoda za tako nešto. On meni jeste pisao, ali meni je Miona ovde bila najbolja drugarica i nisam htela zbog nje ništa. Rekao mi je da sam mu se sve vreme sviđala potajno i da je jedva čekao da izađemo napolje da mi piše - rekla je Anita.

- Ja sam se u tom periodu po izlasku čula sa Stanislavom i bila sam upućena u njegov i Majin odnos, pa smo se i viđali - rekla je Matora.

- Ja o Stanislavu nemam loše mišljenje, mi zaista nismo imali probleme u odnosu sem što je voleo taj svingeraj. Ružno je jer su on i Matora ovde bili najbolji, ali onda je Anita ispala fer. Ja sam bila zaljubljena u Stanislava i kod njega mi se svidelo što je gledao samo mene, ali mu ovo ne zameram jer mi je posebno prijalo letovanje s njim u Crikvenici - rekla je Maja.

- Ja se sa Stanislavom družim napolju i ja se nisam družio ovde s njim. Ja sam pitao baš Aneli da li joj je pisao Stanislav, ali ona kaže da nije i mene je ispoštovao - rekao je Janjuš.

