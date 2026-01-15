AKTUELNO

Zadruga

Bebica će ponovo biti namagarčen: Teodora se opet poverava Dači o Filipu? (VIDEO)

Haos u najavi!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Kako to da opet komuniciraš sa Dačom posle svih uvreda koje ti je izgovorio? - glasilo je pitanje.

- Ne znam, spontano smo spustili loptu. Ne pijemo kafe, malo komentarišemo dešavanja iz kuće - rekla je ona.

- Nemate tajnu komunikaciju - dodao je voditelj.

- Ma jok, ja to ne radim - rekla je Teodora.

- Vraća se stara Tedora, volim da popričam sa njom. Mi malo komentarišemo, ovo i ono - rekao je Dača.

- Rekao je da mulja sa Filipom i da se opet poverava - dodao je Bebica.

- Molim? Ne - rekao je Dača.

- Bila je situacija za vrata i ja sam rekla da mi je on napravio problem - govorila je Teodora.

