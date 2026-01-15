Bebica će ponovo biti namagarčen: Teodora se opet poverava Dači o Filipu? (VIDEO)

Haos u najavi!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.
- Kako to da opet komuniciraš sa Dačom posle svih uvreda koje ti je izgovorio? - glasilo je pitanje.
- Ne znam, spontano smo spustili loptu. Ne pijemo kafe, malo komentarišemo dešavanja iz kuće - rekla je ona.
- Nemate tajnu komunikaciju - dodao je voditelj.
- Ma jok, ja to ne radim - rekla je Teodora.
- Vraća se stara Tedora, volim da popričam sa njom. Mi malo komentarišemo, ovo i ono - rekao je Dača.
- Rekao je da mulja sa Filipom i da se opet poverava - dodao je Bebica.
- Molim? Ne - rekao je Dača.
- Bila je situacija za vrata i ja sam rekla da mi je on napravio problem - govorila je Teodora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić