Anita će pošizeti kad ovo čuje: Aneli raskrinkala Lukine poglede, evo šta sve pobednici Elite 7 radi iza leđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li te Luka stalno gleda i da li ti šalje tajne signale? - glasilo je pitanje.

Samo priča, ništa veza: Anđelo jasno stavio Aneli do znanja da nikad neće biti sa njom! (VIDEO)

- On je prebacivao da se smeje Aniti, gledao me na nominacijama u oči i počeo da se smeje. On kad nešto radi i priča gleda prema meni i ja to vidim u ogledalu. Primetila sam da me gleda, ne znam da li previše, ali sa uhvatila. Ja ne znam da li to radi nesvesno kao što je radio neke stvari dok je bio sa mnom u vezi, ali očigledno da neke stvari radi isto. Slagala bih kad bih rekla da me ne gleda i da me ne provocira. On je sinoć ispratio celu moju - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje takođe je bilo za Aneli Ahmić.

- Zameraš Milici postupak prema Terzi, ali kako baš ti koja je uradila mnogo goru stvari i upetljala porodicu koja ne dozvoljava da Nora vidi svog oca? Ko si ti da zameraš? - glasilo je pitanje.

- Mi smo se jednom čuli oko kola, mogao je da spusti loptu i traži dete, a on je dao snimak. Imam pravo da komentarišem i niko ne može da me poredi sa Milicom jer nikome nisam zabranila da vidi dete, niti je on mene kontaktirao. Ako moja porodica nije dala verovatno postoji neki razlog. Ja bih mu dovela dete, ali on nije hteo da ga ja dovedem. Sad se to obrće kako njemu odgovara, ali nikad nisam zabranila čak sam i potencirala - pričala je Aneli.

Stidi se ćerkinog ponašanja u Eliti?! Prva reakcija mame Brankice posle skandalozne svađe Sofije i Terze: Pozvali smo je, evo šta nam je rekla

- Aneli kad bude shvatila da su joj sestra i mama krive jer ja ne viđam Noru sve će da joj bude lakše. Ona nikad ne bi priznala da su joj mama i sestra krive. Sita i Grofica su mene najstrašnije pljuvale. Moja mama je zvala brata da uzme Noru, a Grofica ima stav da nikad neću da vidim Noru. Zato idemo na sud, pa ćemo da vidimo da li će Grofica da vidi Noru... Aneli da, ali Grofica ne - pričao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

