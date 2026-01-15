Ona bi se zaljubila u KIŠOBRAN! Asmin ponizio Aneli kao nikad, ona ponovo priznala da joj SRCE ZAIGRA jedino na Janjuša! (VIDEO)

Ne mogu da nađu zajednički jezik.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić razgovarali su danas sa Tošom, o svom odnosu, a potom i o s*ksu sa drugim učesnicima.

- Dolazio je tri, četiri puta do mog kreveta, pa sam ga terala. Oterala sam ga na kraju, hteo je on još da pričamo - pričala je ona.

Potom, Asmin i Aneli su počeli da pričaju o tome da li je u redu ili nije u redu imati odnose sa drugima pred bivšim partnerima.

- Posle svega on meni šalje Luku i Anitu, u pet minuta je stiglo pismo, ja stojim da zauzmem krevet, moj biviši verenik hoće da dođe pored mene sa novom devojkom da gledam porn hab - istakla je Aneli.

- Da li si ti imala s*ks a Janjuš gledao - rekao je on.

- To je bilo sveže. Mene ne bi bilo svejedno da gledam Janjuša - rekla je Aneli.

- Kako sam ja gledao tebe i Luku kako se jašete. Imali ste s*ks u izolaciji drugi dan - rekao je Asmin.

- Jednom smo imali s*ks u ćošku, svaki posle toga sam imala u hotelu - rekla je Aneli.

- Ja neću da gleda moja Nora, moja sestra, ćerke od moje sestre... Za tebe jeste ovakva mašina, robot, za tebe nije muškarac, jer ti od muškarca napraviš magarca, ona bi se zaljubila u kišobran - rekao je Durdžić.

Autor: R.L.