Ja sam POP*ŠANA I PONIŽENA, izvoli budi muško! Maja očitala bukvicu Filipu, on UVENUO! (VIDEO)

Neće mu preći preko ovoga.

"Šta je tvoj krajnji cilj druženja sa Majom, da je ogadiš drugim muškarcima ili ti je propao dogovor sa osobom iz Crikvenice", bilo je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Nemam dogovor sa Filipom, nije mi to bio cilj. Nisam htela ni ovo sa Filipom, ne želim da je povredim. Pregrmećemo ovo ovde, pa ćemo se napolju družiti - rekla je Aneli.

- Ja sam samo bio uz tebe, ono što si ti govorila, da je to ružno, da to čovek radi - rekao je Janjuš.

- Ja znam da mene Filip pljuje, ne krivim Aneli, onda kroz Boginjinu čestitku, to je indirektno obraćanje meni, on je takav, ima potrebu da mi se sveti, ja njega ne pljujem, spominjem ga samo kad hoću da objasnim neke situacije, želim mu svu sreću. Aneli mislim da je popila, i da je ponela ta situacija - navela je Maja.

- Ne bi me Car mogao nagovoriti da vodim Filipa kroz kuću - rekla je Aneli.

- Car meni pokušava život da zagorča kad nisam sa njim, kao i ja njemu, ne postoji ništa što će biti između nas, ne krivim nju tu, nije urodilo plodom da nas posvađa. Ja mu želim svu sreću - rekla je Maja.

"Zašto ne popričate bez poltrona i igrača", bilo je pitanje za Maju i Filipa.

- Posle ove situacije čisto sumnjam da nešto može da se promeni, ja ne znam šta da kažem, šta da joj kažem, devojka ni kriva ni dužna, napravio sam od nje debila, nije to zaslužila, u depresiji sam, šta treba da se smejem, da skačem od sreće - bio je besan Filip.

- Već sedamnaesti utorak jedno te isto - dobacio je Dača.

- Ne, nije isto, ko hoće da veruje nek veruje, ko neće... Baš me briga, ne žalim se nikom, sedim, ćutim, smrdim, sve sam demanotvao - rekao je Filip.

- On nije ispao fer prema meni. Nije se postavio kao muškarac, niko ne spominje vezu, mogao je da dođe i da popriča, ne njemu se spavalo, izvlačio se, nemam reči za njegovo ponašanje, ne stajem mu na muku, ja sam ta koja bi trebalo da tako sedi jer sam pop*šana i ponižena, naravno da mi je neprijatno, izvoli sad podnesi kritiku, budi muško - rekla je Maja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

