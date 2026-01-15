Upada u sve dublji mulj: Maja pokušala da se osveti Aneli i ostavi prostor za vezu s Alibabom, pa iskopala sebi još veći kanal! (VIDEO)

Velike drugarice!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović i Anita Stanojlović pričaju o poljupcu Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Ovaj ćelavi m*donja priča 24h o meni, kao perfidno komentariše s njom, a raspituje se o meni. Čovek konstantno ispituje ljude šta ja radim, ali šta da kažem posle današnje situacije. Ne znam šta da kažem za Đukića jer se ne sećam - rekla je Aneli.

- Ovaj klip izgleda kao da ti ljubomorišeš što je Filip bio s Aneli, a Anita ljubomoriše zbog Filipa. Ovde jedino ustane Maja i kaže šta je radila, seća se svega - rekao je Alibaba.

- Ukoliko mi tri osobe kažu da se on ljubio s Aneli, valjda je logično da ja odem i kažem svojoj devojci. Iskreno, ja ne znam kako bih reagovao kada bih video klip. Mislim da bi me mnogo povredilo da vidim snimak gde je nešto prisno - rekao je Luka.

- Meni je ovo mnogo gora situacija jer je Luka bio veren s Aneli, ali očigledno Luka vidi da je Filip loše i zato ima kočnicu. Ja nikada nisam imao nameru da budem s Aneli u vezi ili tako nešto, uvek đuskam s njom i meni je glupo zbog Asmina jer sam dobar s njim, ali to je to - rekao je Terza.

- Ja sam baš promenila mišljenje o Filipu. On se Asminu izvinio samo jer mu je skrenuta pažnja za stolom, a Luka sada nalazi opravdanja za njega i naravno da je zbog toga u depresiji. Sada je po prvi put oštetio svoj imidž, sebe ponizio i obezvrednio kao muškarca. Njega ne zanima što je ponizio Maju, Aneli i tako dalje - rekla je Vanja.

- Aneli itekako odgovara ova priča jer je Maja u priči, njoj to odgovara veruj mi. Filip je ovde j*bena stranka i tako će biti - rekao je Terza.

- Po meni jedino kome Filip treba da se izvini je Luka jer Asmin klasično igra rijaliti i njemu se sviđa Maja. Aneli smeta odnos Maje i Asmina, to je negde i postignuto. Aneli vrlo svesno i taktično radi neke stvari, pre deset dana je rekla: ''Filip mi postaje sve simpatičniji''. Odnos Maje i Aneli je totalno neiskren, Aneli sve radi taktički i tako i treba jer ih z*jebava sve kolektivno. Setite se šta je Aneli pričala sve o meni zbog Janjuša, naprsno menja taktiku i super je s Janjušem misleći da meni uteruje. Ono što porede njihov odnos s drugim ljudima,

- Da li Asmin zamera to Filipu s Aneli, a ustvari mu zamera Maju? - glasilo je pitanje.

- Njega boli uvo za Aneli, pa je posle dva sata rekao: ''Opet igram igru s Aneli''. On je juče komentarisao da bi Filipu zviznuo šamarčinu, njega interesuje Maja - rekla je Milena.

- Nije istina pošto ja s Majom nemam ništa i ne mogu da budem ljut na Filipa zbog Maje - rekao je Alibaba.

- Moram da mu malo dam nade i da mu kažem da ukoliko bude dobar, budemo videli. Ne postoji neko ko je mene u životu z*jebao, ali ja prema Asminu nemam nikakvu nameru - rekla je Maja.

- Asmine, jedno pričaš, a drugo radiš. Do kad više navlačiš Aneli više? Ovde je sve taktika i svi taktiziraju, ne Filip samo - rekla je Kačavenda.

- Zamisli koje mi ludilo slušamo sada gde Maja zbog nečeg što je čula je zamerila Aneli jer su bliske, a onda dođe i pecne Asmina i onda se vratim na garnituru i glumim Aneli drugaricu - rekla je Matora.

Autor: N.Panić