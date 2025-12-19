AKTUELNO

Zadruga

Hladna kao led: Maja rešila da se totalno povuče iz priče sa Alibabom, on priznao da li se igrao s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Dače Virijevića i Asmina Durdžića. Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Dači Virijeviću.  

- Maja se kompleksira, to je jasno kao dan. Mi smo o tome i pričali na klipu - rekao je Dača.

- Kompleksiramo se i ona i ja, ali ona mene zanima - rekao je Alibaba.

- Nemam komentar, ne želim temu sa Asminom - rekla je Maja.

- Ko će da veruje Asminu kad je on unakazio ono što je pričao ovde mesecima? Pričao je da mu je dete interes, a sve je pogazio. On Maju ne zanima - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da ima šanse da se Maja i Asmin sviđaju jer nije mi logično da se on njoj ne sviđa da se ne bi peckala s njim - rekao je Terza.

- Ja se s njom ne igram, nisam još ni počeo - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

