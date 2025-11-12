Ipak rešila da povuče kočnicu? Teodora povukla šok potez, ovo se Đukiću sigurno neće svideti! (VIDEO)

Preokret!

Teodora Delić sinoć se na žurki totalno opustila i prepustiča čarima Filipa Đukića, te su celo veče prisno igrali i mazili se, a on je čak i završio kod nje jutros u krevetu obzirom da je hteo da je grli.

Ipak, čini se da njoj sad nije sve po volji s obzirom da je u izolaciju stigla pre Filipa Đukića i odmah razdvojila njihove krevete, koje je on jutros spojio. Zbog čega je ovo Teodora uradila i kako će se njihova priča dalje odvijati, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić