AKTUELNO

Zadruga

Ipak rešila da povuče kočnicu? Teodora povukla šok potez, ovo se Đukiću sigurno neće svideti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Preokret!

Teodora Delić sinoć se na žurki totalno opustila i prepustiča čarima Filipa Đukića, te su celo veče prisno igrali i mazili se, a on je čak i završio kod nje jutros u krevetu obzirom da je hteo da je grli.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, čini se da njoj sad nije sve po volji s obzirom da je u izolaciju stigla pre Filipa Đukića i odmah razdvojila njihove krevete, koje je on jutros spojio. Zbog čega je ovo Teodora uradila i kako će se njihova priča dalje odvijati, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

