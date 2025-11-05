Umiru od ljubomore: Alibaba i Anita ukrstili zle jezike, žestoko opleli po Đukiću i Maji! (VIDEO)

Preokret!
Anita Stanojlović poverila se Mileni Kačavendi da ne želi da bude utorak devojka i da ova poniženja kao ostale devojke s Filipom Đukićem ne želi da doživljava, dok je Durdžić žestoko opleo po njemu.
- Ja sam odlučila da se neću ponižavati s ovim devojkama, znači strašno - rekla je Anita.
- Ma nije Filip u tom fazonu - rekla je Kačavenda.
- Ma jok i nije vidi šta radi. Ja da budem utorak devojka neću sigurno. Neću se ponižavati ni zbog jednog dečka ovde - rekla je Anita.
- Đukić je neiživljen - rekao je Alibaba.
- Ne, ne - rekla je Kačavenda.
- Da, da - rekao je Alibaba.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić