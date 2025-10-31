Šok nad šokovima: Alibaba skočio u Anelinu zaštitu, pa žestoko oplelo po Janjušu! Ovo niko nije očekivao (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš razgovaraju o svom odnosu.

- Ovo je normalan razgovor između svoje ljudi, ništa ljubavno. I te poruke sa Milicom, sve i da je rekla: "Šta radi pijandura", to mi nije ništa loše. Ja želim da budem realan. Ja bih bio ljubomoran da priča sa bilo kojim muškarcem. Očekivao sam da će biti neki poljupci i masaže, ali ovo je normalan razgovor i ja bih tako razgovarao - govorio je Asmin.

- Poenta je da ona nije rekla da smo se dopisivali - rekao je Janjuš.

- Pa šta i da kaže? To je isto kao da kaže da ide u wc da p*ški - dodao je Asmin.

- Ja sad obećavam javno, mogu da se sklonim i da ne komuniciram sa tobom, evo dajem reč jer ste se pomirili da ti ne prilazim. Kad budeš ovde sama ili raskineš nemoj da ti padne na pamet da mi dobaciš - pričao je Janjuš.

- Ne dao ti Bog da to uradiš. Ako raskineš imaš Ivana. Ja ne glumatam, nego te savetujem kao majku mog deteta. Budi budala, pa mu daj pristup, a onda imaš sa mnom problem. Svako treba ovde da te gazi zbog Janjuša jer si glupa i daješ pristup. Je l' imaš emocije? Gledam kako te svako pljuje zbog Janjuša. Meni ima da se pravda jer ima sa mnom dete - govorio je Asmin.

- Ako ne osetim povodm ja to ne radim - rekao je Janjuš.

- On će da radi to i bez povoda - dodao je Asmin.

- Aneli zna moje mišljenje o ovome, najstrašnije je osuđujem i nema potrebe sebe ovako da predstavlja. Ako je imala konverzaciju sa Janjušem napolju ovim klipovima je potrvdila da je to istina. Osuđujem je za ovo jer joj ovo nije trebalo i ona zna da je pogrešila - govorio je Luka.

- Šta ako nakog ovoga ima nešto ozbiljnije? - pitao je Ivan.

- Tad nismo bili zajedno - rekao je Vujović.

- Aneli ovo ne bi radila da nije on radio sa Sarom i Majom, znači ti si kriv. Ona je ljuta i povređena. Ja molim Boga da ostaneš sa Aneli ceo život samo da ne muvaš Maju - govorio je Alibaba.

- Ja mislim da nema kamera da bi ona na keca bila sa njim - rekao je Dača.

- Nemam više emocije, prošlo me je - dodala je Aneli.

- Luka govori kako mu ništa nije strašno. On nije ni u jednom trenutku ljubomorisao kao što je radio prošle godine. Ja ne znam kako je Luka pribran, on gleda klipove kako drugi muškarac pipa Aneli. Ne znam kako ostaješ imun, mislim da Janjuš i Asmin od njega prave budalu. Meni njega nekad bude žao, ali on ne daje prave reakcije - pričao je Dača.

Autor: A. Nikolić