Neće ni da čuje za zabranu: Sofija odbila Terzin ultimatum da prestaje da pije, ponovo udarila na Stefana Karića! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako je Borislav Terzić Terza verio Sofiju Janićijević na žurki.

- Ja sam zaljubljena i stvarno volim Terzu. Čuvam prsten, ali ga ne nosim i to mi je poklon od pevačice. Nama je nesreću doneo alkohol, a pre svega meni jer sam žensko. Desilo se, imala sam prekid filma i napila sam se. Katastrofa... Ja dva dana nisam dobro i sad se smejem na nervnoj bazi. Šta god da sam uradila i rekla kriva sam i to je to - govorila je Sofija.

- Jedva čekam utorak opet da pijem, a svi kao neće više da piju. Neke stvari koje su se meni izdešavale nisam to očekivao i zaslužio od Sofije. Nije to samo svađa, izvređali smo se najgore i nema opravdanja. Ja se iskreno kajem... Balansirao sam, suzdržavao sam se, ali mi je pukao film kad mi je sve te stvari izgovorila. Rekao sam joj da je završena priča što se tiče alkohola - pričao je Terza.

- Meni alkohol ne smeta, ja sam pila 100 puta, bila vesela i njega smirivala. Desila se situacija koja nema opravdanja, ali je to prekid filma. Za šta oni mene mogu ovde da razapnu? Imali su prava prošle sezone. Ovu situaciju mogu da komentarišu - dodala je ona.

- Ti nisi fer prema Terzi jer ispada kao da si čekala sve da istreseš. Možeš da popiješ koliko hoćeš, ali nemaš šta da prebaciš. Mi ako ćemo da merimo vašu vezu više smo tvoje stvari komentarisali jer ti prošle godine nisi imala kuglice, svađe, nisi pružila ruku Stefanu Kariću - govorila je Matora.

- Ako sam ja ovde ustala i rekla da smo jedan jedan i pružili smo ruku, da li sam ja tu izgubila dostojanstvo ili on jer je prešao preko toga što sam izbacila prepiske? Ja sam sa Stefanom završila, jedan jedan smo i kraj - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić