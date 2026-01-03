Haos ne prestaje: Filip priznao da ni sa jednom nije kao sa Majom, Boginju pojeli kompleksi! (VIDEO)

AKTUELNO

Drama trese kuću odabranih!

Maja Marinković i Filip Đukić nisu mogli da prestanu da se peckaju u kući odabranih, a u njihovu ljubavnu raspravu umešali su se i ostali cimeri koji su se složili da njih dvoje treba da budu u vezi.

- Ti tu sa klinkama u rijalitiju od 20 godina, unosete ovde kao badnjak. Mi smo čuli ovde o vašim vezama - govorila je Maja.

- Zbog čega napadate jedno drugo? - pitao je Bora.

- Ljubav cveta - rekao je Dača.

- Sve to stoji, a šta ćeš ti oko mene? - pitao je Đukić.

- Pa šta ćeš ti oko mene ako znaš kakva sam? Šta tražiš kod mene svaki put? Odgovori na pitanje i ne guraj čepove u uši - pitala je Maja.

- On je rekao: "Ovo što sam imao sa Majom, tu privlačnost nemam ni sa jednom u kući" - govorio je Dača.

- Što stavljaš čepiće? - pitala je Maja.

- Šta znači da nema tu privlačnost kao ni sa jednom? - nastavio je Dača.

- On je folirant - rekla je Miljana.

- Odgovori na pitanje, šta tražiš sa mnom? Odgovori na pitanje i ne guraj čepove u uši - govorila je Maja.

- Posle ću da ti kažem - rekao je Filip.

- Kad posle? - pitala je ona.

- Ona je budala jer se upustila s tobom u bilo šta. Boginju si iskoristio - rekla je Miljana.

- Polako, doći će ponedeljak. Čim sam ja došla odmah se spava. Uspavala sam ih, laku noć - govorila je Boginja.

- Dačo, reci tamo 20% od honorara ako misle da radim od pola pet - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

