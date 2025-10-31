Filip Đukić pomutio um ženama: Haos u cik zore, žestoko zaratile zbog njega! (VIDEO)

Drama trese Belu kuću!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Vanja Prodanović priča o svojim simpatijama prema Filipu Đukiću.

- Da li treba da kažem da me boli uvo? Naravno da ne, neprijatno mi je - rekla je Vanja.

- Meni si se smejala - dodala je Boginja.

- Više si se ti meni smejala. Ja jedina nisam nju gazila, baš sam stajala ispred svojim primarnih stavova i rekla sam joj da je dobra devojka, a ti si ta koja je mene gazila - rekla je Vanja.

- Sad ti se vratilo. Priznajte da ste dr*lje i kraj priče, nema svađe - nastavila je Boginja.

Autor: A. Nikolić