Brane nam da viđamo decu jer volimo druge žene: Alibaba osudio Aneli, pa Terza otkrio da sanja Miličinu drugaricu koja ga je izbacila iz crkve! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću koji se rasplakao zbog scena koje je ugledao na krštenju.

- Meni je mnogo teško palo ovo, ne znam kad sam poslednji put zaplakao. Kada vidim ovo, bude mi žao što smo Terza i ja nagrabusili zato što smo voleli Sofiju i Staniju - rekao je Alibaba.

- Janjuše, možemo li da pročitamo čestitku od tvoje ćerke? - upitala je Ivana.

- Evo - rekao je Janjuš.

- Tata, srećna ti Nova godina i svi praznici. Da si mi živ i zdrav još sto godina, voli te tvoja omiljena ćerkica, mezimica, i bubica - glasila je čestitka.

- Ja sa mojom ćerkom imam poseban odnos, to je meni nešto sveto i žao mi je zbog Terze - rekao je Janjuš.

- Ja sam poludeo kada sam saznao da su njega izbacile njene drugarice iz crkve - rekao je Bora.

- Danas sam sanjao tu jednu koja me izbacila, sećam joj se lika -rekao je Terza.

- Svetiti se na ovaj način preko deteta je sramno. Nedopustivo je da ovako nešto uradi sve i da je on ubio čoveka, a nije. Sofija nemoj da mu dosipaš so na ranu, dirala si ga na mestu na kom najv

Autor: N.Panić