Oseća se ispaljeno, radi mu ego: Alibaba rešio da se skloni od Maje i Aneli jer nisu njegov nivo! (VIDEO)

Šok preokret!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.
- Do kad ćeš se blamirati sa ženama koje uopšte nisu za tebe? - glasilo je pitanje.
- Slažem se, neću se više blamirati zbog alkohola kao i što se neću blamirati sa ženama. Za mene je neka dama koja zna da se ponaša - rekao je Asmin.
- Asmin je odlučio da nema više komunikaciju s Aneli, ali onda ne treba da joj daje pivo - rekla je Matora.
- Ja nisam njoj dao moje pivo, Toša mi je rekao: ''Odnesi ovo pivo Aneli'' - rekao je Asmin.
- Sad ste pričali u sobi. Asmin ima problem s egom i oseća se da je ispaljen sa Majine strane. Ukoliko su mu već roditelji rekli da ukoliko nije zaljubljen ni u jednu od njih dve - rekla je Matora.
- Ovo pitanje je došlo posle žurke od sinoć. Njega su Aneli i Maja ismejavale zbog Dušice, a onda ste sinoć dokazale da i Asmin može da ismejava vas dve. Posle Majinog s*ksa sa Filipom si ti njoj opet prilazio, to je blam - rekao je Dača.
- Meni je Aneli prišla sinoć šest puta, ali sam te ja odbio. Da sam hteo i sinoć bih bio s tobom - rekao je Asmin.
- Ja se zaista slažem s gledaocima. Ti si ušao na velika vrata ovde i dozvolio sebi stvari koje ti ne priliče, smatram da nijedna žena ovde nije za tebe - rekla je Maja.
- Asmin jeste slab na Maju, to se vidi. Nije da se blamira s njom, ali izgleda to simpatično. Nešto je kod nje video i simpatično je, bolje je i ovako nego drugačije - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić