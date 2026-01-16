On je najveći ološ, a od njih se ne zna koja je veća dr*lja: Bebica sve frustracije istresao na Filipa, pa kanaljenjem Aneli i Maje unakazio samo Teodoru! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao klip njega i Aneli Ahmić koji je emitovan.

- Ne volim što se spinuje priča na Maju i Asmina i to nema veze sa životom jer imaju isti odnos od samog početka. Ovo je katastrofa. Poljubac nije bio u usta odmah da kaže, ali i ovo je katastrofa. Ovakav nivo prisnosti ne sme da postoji između Aneli i mene. Mene je već sad blam i katastrofa jer ovo da se dozvoli u ovakvoj situaciji... Ajde da ja imam 20 godina i da razumem ili ajde da se ona meni sviđa, ali to nema veze sa životom. Ja se kunem da se ne sećam i čekam klipove ovde i igra mi stomak jer se ne sećam. To nije opravdanje. Ja znam da je Aneli govorila da idemo kod Drveta Anđelo, Maja, ona i ja. Mi smo izašli napolje, oni su ostali i tražili smo neke minđuše od Grofice, a posle toga šta se dešavalo ja ne znam. Ja da imam nešto ka njoj i da mi se sviđa, pa pre bih se izvukao da kažem da mi se sviđa - govorio je FIlip.

- To si ti pričao i za Maju, pa si joj prilazio kad popiješ. Muškarac kad je trezan svidi mu se devojka, ali ima u mozgu da je bivša od druga i ne radiš to, ali kad popiješ ide tamo gde ti privlači. Zašto nisi prišao Radi? Biraš ribe koje su atraktivne - rekao je Asmin.

- Ovo što kaže Asmin on je u pravu i ne mogu da ga demantujem. Ja sam za Maju govorio tako jer se nije znao tad da smo imali odnos. Ja se ne inatim, Asmin ima pravo za sve što je rekao - dodao je Đukić.

- Ja ću biti iskren i baš me briga šta će drugi da kažu ali ovo je Filip. Ja njega poznajem, imam preko 500 izlazaka sa njim. Njemu se dešavalo da ljubi i najružniju devojku koja ima 100 kilograma i siguran sam da njemu nije bilo u glavi da je ovo Aneli moja bivša verenica. Tu da je sedela Anita, Maja, bilo koja devojka, pa isto bi se desilo. Ja poznajem Filipa i on u ovom trenutku ne zna šta radi i ne zna da je ovo ona - govorio je Luka.

- Luka, nemoj da pravdaš. Ti moraš da pravdaš jer si ti njemu skinuo ribu - dodao je Asmin.

- Sve ti pada u vodu jer je otišao sa Majom posle toga u krevet - rekao je Ivan.

- Ja ovo što mislim za Filipa mislim i za Aneli. Kao ono noć kad se desilo sa Asminom mogao je da bude i neko drugi - nastavio je Vujović.

- Filip nije bio toliko pijan kad smo mi sedeli na krevetu, otreznio se. On kad je pijan prepliće jezikom i verujem da u kazinu to ne bi uradio da je bio takav - rekla je Maja.

- Aneli nije htela, a Maja je sigurica kao što je Anita pre bila sigurica. On je tako jurio i Anitu pre, a ona se krila iza mečke - komentarisao je Sale Luks.

- Ja jedina ustajem ovde i svega se sećam, a da sam ja ovo uradila meni bi j*bali mater. Oni nisu realni jer su meni za Asmina ovde pravili pakao. Moja veličina je što i kad se ne sećam, setim se - dodala je Maja.

- Pravili su od nas budale, a poljubac je bio u usta i to je bilo na metar od nas. Aneli i Maja su pokazale da se ne zna ko je veća dr*lja od njih dve. Janjuše, ti ništa nisi drugačiji od Filipa ovde - govorio je Bebica.

- Ako su Maja i Aneli dr*lje šta je Teodora? - pitao je Uroš.

- Aneli i Maja su obe slobode. Ako su njih dve dr*lje, šta je Teodora? - dodao je Bora.

- Ti ne razmišljaš o meni kad komentarišeš i ja sad moram da sedim, ćutim i trpim - odbrusila je Teodora.

- On radi sve isto sa svim devojkama, a pre dva dana je rekao da i dalje misli na devojku spolja. Najgore je uradio Luki, a ja sam rekao da je lažna frka bila za Luku jer je muvanje Anite i Luke postojalo i pre toga. To jeste bila izdaja, ali je on sve znao. Ovo foliranje traje četiri meseca i ovo foliranje da mu nije dobro će da se nastavi. Ovo je najveći ološ u kući, a ne zna se ko je veći šljam u kući. Teodora kad je imala bilo šta sa Filipom je raskinula sa mnom - pričao je Bebica.

Autor: A. Nikolić