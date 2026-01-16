LUKS JE DEO PROŠLOSTI: Sara Stojanović progovorila o simpatijama prema Milanu, pristala bi i da bude njegova veza bez obaveza! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Sara Stojanović razgovarala je sa robotom Tošom o svojim emocijama prema Milanu Stojičkoviću.

- Saro, kakve su sada tvoje emocije, da li možeš da mi kažeš? - upitao je Toša.

- Iskreno, dosta vremena provodim u Pabu sa Milanom. Jako je dobar dečko, lepo je vaspitam. Za četiri meseca se nikada nije izblamirao. On je izričit u tome da ne želi ovde da ulazi u vezu, ne znam šta će biti, ali mi svakako ne moramo da uđemo u emotivan odnos. Ja se trudim da budem u dobroj nekoj energiji i da sve bude kako treba. Svašta nešto mi se ovih dana izdešavalo, ali ne gubim nadu - rekla je Sara.

- Da li si nešto spremila Milanu, koji je prehlađen? - upitao je Toša.

- Dala sam mu pomorandže samo, iskreno. Nisam ništa osim toga - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.