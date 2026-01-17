Progutala sve Lukine izlete! Anita otkrila zbog čega je Luku LAŽNO branila od učesnika, pa priznala: Bio je najveći blam, branio je porodicu koja je najgora (VIDEO)

Novinar i voditelj, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Anitu Stanojlović, kako bi porazgovarao sa njom o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega si danas Luku lažno branila za crnim stolom, a pet minuta nakon emisije si mislila isto kao i ljudi od kojih si branila Luku - pitao je Darko.

- Ja ću njega uvek da branim za stolom, nikada neću reći da se ovi ljudi slade i komentarišu. Trebao je da se fokusira samo na Filipa, da kaže: "Mene ova osoba ne zanima, nju neću da komentarišem", to sam mu zamerila, nisam htela pred drugim ljudima - rekla je Anita.

- Koliko te je poljuljalo to što većina ukućana smatra da on i dalje voli Aneli, a ne tebe - pitao je Darko.

- Nije me poljuljalo nimalo, ja sam Luki sinoć zamerila što nije reagovao kako treba. Sinoć je prećutao i nije bio iskren, ovo danas mi je bila iskrena reakcija...Navela sam mu primer zašto meni nije dobro. Mi ležimo u krevetu, sve super, planiramo, maštamo, onda dođemo za sto i od nečeg što je prelepo, ja slušam kako pričaju: "On je voli, pati za njom", a on daje povoda nepromišljenim reakcijama i ponašanjem i kada to slušam, naravno da moram da mu skrećem pažnju - rekla je Anita.

- On je rekao da je u vezu sa tobom ušao samo da bi pokazao da ga boli uvo za Aneli - rekao je Darko.

- Čim je to rekao, ja sam mu zamerila, iste sekunde. Na to imam da kažem, da je on nju voleo, nikada ne bi mogao da uđe u odnos s devojkom posle sedam dana. Ona njega nije volela uopšte, ali nije ni on nju kako je predstavljao. On je morao da pazi kako i na koji način se izražava...Mesec dana kako smo u vezi, sada ti da ga pitaš nešto o njoj, on neće da skrati. Ja nemam potrebu da komentarišem Anđela i Filipa, gledaću da izbegnem skroz, a on ne, on da neku reakciju, nekog povoda - rekla je Anita.

- Kako si se osećala kada je objašnjavao, tu je bila Jovana advokatica, Asmin i on je objašnjavao gungulu oko devojaka, on je rekao da si ti za Filipa bila ku*vetina koju je on samo je*ao - pitao je Darko.

- Ne povređuje me jer smatram da treba da imamo otvoren odnos i da komentarišemo sve, ja sam mu rekla da je on bio blam nacije, svi su mu se smejali dok je branio neodbranjivo. Bio je najveći blam! Filip je bio na vrhu svih lestvica, njega su svi ismejavali jer je branio porodicu koja je najgora, o kojoj ništa ne zna, a svi ostali znaju - rekla je Anita.

- Pričali ste danas u krevetu i kada si ti rekla da on i Filip nisu nikakvi prijatelji, on je rekao da li to znači da ćeš da mi dođeš na rođendan i da budeš sa mojim prijateljem - pitao je Darko.

- Ja sam i danas to Luki rekla da to nije moj problem, nego njegov i Filipov. Ima Luka više takvih doskočica koje mi nisu prijale, a ja mu to zamerim - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić