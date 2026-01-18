Krivo mi je što nisam bio kao ti: Bora ponovo pokazao ljubomoru prema Đukiću, on mu očitao bukvicu! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Uroše, složio bih se s Asminom i Janjušem. Krivo mi je zbog situacije koje si prošao u detinjstvu, ali neko ako se druži s tobom duže od jednog dana onda mu sledi pakao. Dobar si komentator i to mi se jako sviđa, najbolje bi bilo da budeš samo to. Ne volim da provociraš kad je neko u crvenom bez obzira kad je nekom loše. Mislim da ti je malo teško jer si na Balkanu, ali za moj ukus si malo degutantan. Bez obzira što se ovde takmičimo, neke stvari treba da izuzmemo - rekao je Filip, pa se osvrnuo na Boru:

- Bora kad mi je gledao brojeve, rekao mi je: ''Negativne ljude ne možeš da podneseš u svojoj blizini. Ja sam negativan, ali ti ne smetam''. Ja sam se toliko smejao, šta da kažem. Boro, ušli smo ovde posle malo duže pauze što se i vidi, sve što smo pričali nismo uspeli da ostvarimo tačnije ja tako mislim. Što se tebe tiče mislim da si svesno odstranio Milicu, ali da ti negde stoji u podsvesti. Drugačiji si nego u Zadruzi 3, deluje kao da ti je kraći fitilj i nikad nisam video takav tvoj pogled. Mislim da ti ne treba da izgovaraš neke stvari, imaš odličan posao i šta će ti ovo? - rekao je Filip.

- Niko ne kaže da sam bio normalan tri meseca, tu sam video da su me svi ponižavali i zbog toga sam poludeo. Krivo mi je što se nisam postavio kao ti da ne j*beš nikoga dva posto, više bi me poštovali. Bio sam dobar, ali posle je bilo: ''Dala baba dinar da uđe u kolo, dva da izađe'' - rekao je Bora.

- Što se tiče rivaliteta, ne smatram da imamo neki rivalitet. Ja sam te takvog prihvatio, ti si i na poslu provlačio druge ljude. Ja znam da ti nisi imao lošu nameru, ali j*biga. Ne mogu da ti zamerim jer sam i ja rekao neke stvari za Maju i ispao bih licemeran. Poenta je da ne ponavljamo greške i to je to. Mislim da si Urošu previše dozvolio, iako ja znam da ti radiš to iz sprdnje. Ne mogu Boru da nominujem, tako da njega naravno ostavljam - rekao je Filip.

