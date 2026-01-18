AKTUELNO

Zadruga

TRI SEKUNDE SU MI POTREBNE DA... Asmin ponudio Maji masažu, ona ga ODUVALA poput KOŠAVE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Daje sve od sebe da joj se približi, ali mu ne ide!

Maja Marinković iskazala je želju za masažom, te se Asmin Durdžić ponudio da je on izmnasira umesto Murata koji često masira učesnime, ali se nalazi u izolaciji i ne sme da ima komunikaciju sa osobama koje nisu nominovane.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogla bih na masažu ja kod Murata, znam da je u izolaciji, ali bi mi prijala veoma, leđa me bole - rekla je Maja.

- Ja odlično masiram. Tri sekunde su mi potrebne da ti pokaćem, makar kroz pidžamu - dodao je Asmin.

- Ma...ajde bre. Neću. Rekla sam ti, dosadan si - kazala je Maja.

- Pomoć i lek se nikada ne odbijaju, samo da znaš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

