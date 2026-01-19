AKTUELNO

Nateraće ga da prizna vezu: Drugar Joce Rajića siguran u Maju Marinković, tvrdi da neće Đukića pustiti tek tako! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila prijatelja Jovana Rajića, koji je sada progovorio o odnosu Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Kako komentarišeš to što se desilo između Filipa i Maje? - upitala je Dušica.

- Ja koliko se sećam, Taki kad je ušao za Novu godinu podržao je odnos nje i Filipa. Ona je uvek spontana, ali na kraju će ga ona naterati da prizna vezu, videćete - rekao je Jocin drugar.

- Ko zanima Filipa? - upitala je Dušica.

- Ko zna, za njega je svako fatalan - rekao je Jocin drugar.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

