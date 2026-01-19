Posle ovoga ništa neće biti isto: Dača indirektno priznao da će Mina uskoro progovoriti o navodnoj aferi Relje i Anite, a evo ko još zna! (VIDEO)

Biće haosa!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Daču Virijevića koji je progovorio o navodnoj aferi Anite Stanojlović i Relje Popović.

- Dačo, opet te Anita optužila da si notorni lažov - rekao je Darko.

- Ja pričam samo istinu, većina kuće je dolazilo da mi kaže da ja pričam istinu. Njoj niko u tu priču ne veruje, a ona je jedna glupa i mentalno je ostala na desetoj godini. Sve što je ona u petak pričala govori da laže. Bude li se ovako nastavilo da me ona i Luka optužuju da lažem, onda ću ići na plan C - rekao je Dača.

- Koji je to plan C? - upitao je Darko.

- Moraću da upletem i treću osobu koja zna celu priču. Od te osobe sam saznao i da Luka zna apsolutno celu priču jer mu je Anita ispričala. Ja sam pojeo g*vno što sam ovo ispričao, ali ja sam ovo uradio iz besa. Ne želim da uplićem više ljudi jer je ona psihopata. Isto ću da ti kažem da Aniti već deset dana kasni i ona i Luka komentarišu da li je trudna, - rekao je Dača.

Autor: N.Panić