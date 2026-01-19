AKTUELNO

Zadruga

DOZVOLILA JE TO, A IMA DETE! Luka na anketi upropastio svoju dragu Anitu, a onda ZARATIO sa Terzom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos se oseća u vazduhu.

Učesnici "Elite" danas biraju jednu osobu koja je greškom ušla u ljubavni odnos u ovoj sezoni.

- Ja ću navesti Anitu, jer je dozvolila to što je dozvolila a ima dete kod kuće, mislim na odnos sa Filipom - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon njega stav je izneo Terza, što je Vujovića iznerviralo.

- Što se mene tiče, Luka mislim da gajiš emociju prema Aneli, nije trebalo da ulaziš u ovo dok nisi čist - rekao je Terza.

- Mnogo si loš što ovo pričaš, ispada da sam sa njom a mislim na Aneli - vikeo je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

On ljubi moju bivšu ženu: Matora dokazala da nije imuna na Anitu, Janjuš shvatio da Dragana nije srećna! Sve se trese od HAOSA (VIDEO)

Zadruga

Bela kuća zanemela! Aleksandra i Milovan sabrali dva i dva, pa obelodanili Uroševu prljavu igru! (VIDEO)

Zadruga

Maza i Lunja na njihov način! Pogledajte emotivnu scenu Terze i Sofije, ne kriju simpatije, sevaju varnice (VIDEO)

Zadruga

RED POLJUBACA, RED NEŽNIH ZAGRLJAJA: Ovako su Bebica i Teodora započeli prvi dan kao VERENICI! (VIDEO)

Zadruga

Najo uzeo stvar u svoje ruke: Rešio da se sukobi sa Kordom zbog vređanja Saškinog oca, Ana Nikolić ponovo spušta tenziju (VIDEO)

Zadruga

Evro mu ne bih oprostila: Anđela zarežala na Gastoza, obećala da mu neće proći ova rasprava! (VIDEO)