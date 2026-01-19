DOZVOLILA JE TO, A IMA DETE! Luka na anketi upropastio svoju dragu Anitu, a onda ZARATIO sa Terzom! (VIDEO)

Haos se oseća u vazduhu.
Učesnici "Elite" danas biraju jednu osobu koja je greškom ušla u ljubavni odnos u ovoj sezoni.
- Ja ću navesti Anitu, jer je dozvolila to što je dozvolila a ima dete kod kuće, mislim na odnos sa Filipom - rekao je Luka.
Nakon njega stav je izneo Terza, što je Vujovića iznerviralo.
- Što se mene tiče, Luka mislim da gajiš emociju prema Aneli, nije trebalo da ulaziš u ovo dok nisi čist - rekao je Terza.
- Mnogo si loš što ovo pričaš, ispada da sam sa njom a mislim na Aneli - vikeo je Luka.
Autor: R.L.