DOZVOLILA JE TO, A IMA DETE! Luka na anketi upropastio svoju dragu Anitu, a onda ZARATIO sa Terzom! (VIDEO)

Haos se oseća u vazduhu.

Učesnici "Elite" danas biraju jednu osobu koja je greškom ušla u ljubavni odnos u ovoj sezoni.

- Ja ću navesti Anitu, jer je dozvolila to što je dozvolila a ima dete kod kuće, mislim na odnos sa Filipom - rekao je Luka.

Nakon njega stav je izneo Terza, što je Vujovića iznerviralo.

- Što se mene tiče, Luka mislim da gajiš emociju prema Aneli, nije trebalo da ulaziš u ovo dok nisi čist - rekao je Terza.

- Mnogo si loš što ovo pričaš, ispada da sam sa njom a mislim na Aneli - vikeo je Luka.

Autor: R.L.