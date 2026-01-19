Treba da ideš kod doktora, imaš pojačanu potrebu za s*ksom! Bora nastavio da proziva učesnice, njih dve je NAJVIŠE RAZAPEO! (VIDEO)

Ne štedi ih.

Novoizabrani vođa Bora Santana dao je mali budžet Sara Stojanović.

- Bio sam prema tebi jako kulturan i fin, što se tiče spoljnog sveta, nisi zlonamerna, ali imaš tu manu što imaš pojačanu potrebu za s*ksom, to ne možeš da obuzdaš, treba da ideš kod doktora, vidi se po tebi moraš to da iznivelišeš. Uvredila si me za neke stvari. Naš odnos je prijateljski, kad god ti treba pomoć i zagrljaj, ja ću te uvek prihvatiti - rekao je Bora.

- Da li je tačno da ste bili dve nedelje u vezi - pitao je Ivan, a njih dvoje su to potvrdili.

- Ja sam bila zadnjih dana uz tebe, meni novac ne znači, ali srednje budžete ćeš dati nekome ko me je ovde pljuvao - navela je Sara.

- Sofija mali budžet, ona me je najviše uvedila na nominacijama, ona mene nije poslala u izolaciju, ali joj zameram što je u suštini rekla da sam dno dna. Mislim da si jako namazana, tek sad si iznela prvi put mišljenje o Terzi i njegovoj porodici, ti ne možeš da voliš njegovo dete. Želiš da imaš sve na gotovo, a on se trudi da bude pravi domaćin, ali tebe taj domaćinski život ne zanima. Sramota je da samo on sprema hranu - rekao je Bora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.