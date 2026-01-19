Šok prizor u Eliti: Jovana prekinula Borinu podelu kako bi mu očitala molitvu, on ljubi ikonu i krsti se! (VIDEO)

Anđelo skočio kao oparen da zaustavi ovu sprdnju!

U toku je ''Podela budžeta'' Bore Santane, a on je naredni budžet dao Jovani Mitić.

- Jovana, hteo sam da napravim mali šou, ali sve je otišlo daleko. Ti i ja smo pričali, nisam mislio ništa toliko loše - rekao je Bora.

- Izvini, samo sekund sačekaj - rekla je advokatica i očitala molitvu Bori koji je za to vreme ljubio ikonu.

- Nemojte da pravite sprdnju bre, šta je s vama? - upitao je Anđelo.

- Ovakva poganija može da izazove moju reakciju, samo se blamirajte - rekla je advokatica.

- Sad ste napravili od podele javašluk, ne trebate tako da se ponašate. Ti trebaš da pokažeš da si normalna, ali ne pokazuješ - rekao je Bora.



- Vi pokazujete o vama, ne o meni. Što se tiče tvog govora, mislim da je nenormalno da ti sebi daš za pravo da pominješ moje majčinstvo. Ja sam ovde četiri meseca i nikakav prostor nisam dobijala, a ni tražila to moraš da znaš. Jako je ružno da u bilo kom kontekstu ti pozivaš na moje majčinstvo. Mislim da ste ti i Bebica jedini koji bi mogli da jedete tablete iz iste činije. Ja te molim da mi se ne obraćaš i ne prilaziš. Ja ne znam kako te nije bilo sramota da uzmeš mikrofon i da pozdravljaš vođu kom si prethodno uradio sve što jesi. Mislim da lekari trebaju da ti otvore glavu i da te malo našteluju - rekla je advokatica.

Autor: N.Panić