Otvorila Pandorinu kutiju: Mina Vrbaški bez zadrške ukanalila Anitu zbog priče s Đukićem, pa obrisala patos Anđelom! (VIDEO)

Kao da se ona i Anđelo nikad ni nisu družili!

Mina Vrbaški bila je naredna gošća u Šiša Baru kod voditelja Darka Tanasijevića prilikom čega je govorila o svojoj vezi sa Viktorom Gagićem.

- Darko, moram da ti pokažem kako se Viktor potrudio da mi napravi prsten i sad sam verena. Ja sam presrećna, on je mnogo pažljiv prema meni i baš ga volim nekako. Divan nam je odnos, nemamo svađe i sve je super. Trebaju ljude da vide pravu ljubav - rekla je Mina.

- Nahrani me malo tračevima - rekao je Darko.

- Stvarno nema baš ništa, imaju neke stvari, ali me niko nije dirao. Što se tiče Asmina, to mi je prljav rijaliti i ponižava i Aneli i Maju. One su sabe dozvolile i sve što se dešava na žurki je za mene blam. Ja iskreno mislim jer sam neke stvari shvatila i ovo je sve inat Staniji, nikakva emocija prema Maji. Njemu možda samo radi ego kada ga Maja odbija, ali mislim da je to više inat Staniji - rekla je Mina.

- Šta misliš o Aniti i Luki? - upitao je Darko.

- Svesna sam da svi pričaju da je to neki inat, ali nažalost nije. Emocija na početku ne mora da bude, ali sam negde njima rekla da pokažu svima suprotno i da pokažu da su jedno za drugo. Sinoć smo imali problem kada je Filip prišao Aniti i kaže joj: ''Je l' ovo može da se ušije'', a ona kaže: ''Može, ušiću ti''. Ja se hvatam za glavu i izbečila sam se samo da me vidi da ne prihvati. Nije normalno da ti pričaš uopšte sa Filipom, a kamoli nešto drugo. Volela bih da oni pokažu svima da će uspeti, Luku sam tek počela da upoznajem - rekla je Mina.

- Kako komentarišeš što je Aneli rekla da je sigurna da Luka završava u Anitu? - upitao je Darko.

- Želela je da ponizi Anitu, ali je ponizila samu sebe. Luka je to radio Aneli i počinje sama od sebe. Mislim da će Luka i Anita moći da lepo funkcionišu - rekla je Mina.

- Šta radi Sofija? - upitao je Darko.

- Igra se s Terzom, ali on to ne može da shvati jer je voli. Mislim da će biti j*bena stranka Terza i mislim da mu vraća sve za Elitu 8. Meni nije ni žao, niti bi trebalo da mi bude žao - rekla je Mina.

- Je l' si se razočarala u Anđela? - upitao je Darko.

- Jesam, iskreno on mi priča da sam ja loš prijatelj, a šta je on radio Matoroj? Sklanja ljude oko sebe da bi on ispao biser u celoj priči i bio na pravom putu i kad bolje razmislim, takvi prijatelji mi nisu ni potrebni. Matora je bolji čovek nego on - rekla je Mina.

Autor: N.Panić