Ništa ne prepušta slučaju! Luka odmah ispitao Anitu o Anđelu, pa odlučio da se bori protiv svih za nju (VIDEO)

Anđelo je njegova noćna mora!

Luka Vujović ispitao je Anitu Stanojlović o njenoj vezi sa Anđelom Rankovićem, nakon čega je doneo odluku da se zajedno bore protiv svih.

- Kad si se poljubila sa Anđelom? - pitao je Luka.

- Ja sam odmah odlepila kad je ušao, onda je bila žurka i u sredu prvo pitanje za nas. U četvrtak su napravili ljubavni klip i onda smo se muvali, ali se mešala Maja - rekla je Anita.

- Maja se sa Anđelom muvala? - pitao je Luka.

- Tri nedelje smo bili u izolaciji... Ležali smo ovako kao ti i ja, poljubili smo se i sutradan su nam stigli pokloni. Još uvek nismo ozvaničili. 29. na Elitoviziji mi pobeđujemo i on ustaje posle tri dana i govori: "Da, u vezi smo", a ja nisam ni znala. Fora je da je on 28. rekao da neće vezu, 29. su ga ubedili i onda smo ušli - rekla je Anita.

- Bože - rekao je Luka.

- Mi smo se baš branili - rekla je Anita.

- Hoćemo li mi da se branimo ili nećemo? Jesmo li zajedno u ovome? - pitao je Luka.

- Hoćemo, ja nisam cava - rekla je Anita.

- Je l' tebi prija da pijemo kafu i da se družimo? - pitao je Luka.

- Samo nemoj da bude kao sa Boginjom - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić