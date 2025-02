Bivši najbolji drug Bože Džonsa žestoko opleo po njemu! Prokomentarisao njegovo ponašanje, pa priznao: Ko zna kakve on frustracije ima (VIDEO)

Opljuvao ga kao da se nisu družili!

Nikola Lakić i Nikola Despotović osamili se se u dnevnoj sobi, pa pored šporeta ogovarali Božu Džonsa. Nikola D. se prisetio jučerašnjeg iznenađenja, a onda je bivši prijatelj opleo po Džonsu.

- Ako se bude obratio Eleni, posle ovog juče...A mogu da se kladim da će da joj se obrati -započeo je Nikola.

- On je degenerik, bolestan. Takav lik je spreman da sutra kad uđe u odnos, da je progoni. Kad bi imao se*s sa nekom osobom, on bi bio spreman da je ubije samo da bi bio sa njom. Mentol dečko, psihički zaostao, iskompleksiran na sve, na garderobu, na stvari, na druge ljude...To je nešto iz mladosti, možda su drugari imali devojke, a on bio sam, ko zna kakve on frustracije ima i zašto se tako ponaša -rekao je Lakić.

Autor: M. Vićović