AKTUELNO

Zadruga

Prekinuo ćutnju: Bora Santana rešio da Urošu da do znanja da je pokvaren! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zna šta ga je snašlo!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Nenad Macanović Bebica dobio je reč.

pročitajte još

K**va zbog koje deca kući plaču: Sunčica doživela fras zbog Anite, pa je žestoko izvređala jer je navodno bila ljubavnica Relje Popovića! (VIDEO)

- Prva osoba Dača, drugo mesto Kačavenda i treće mesto Hana - rekao je Bebica.

- Na prvom mestu mi je Anita, drugo mesto Bora i treće mesto Uroš Stanić - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da kažem da Bora nije ispao korektan prema Maji, Filipu i Mini. Moram da ti kažem da se Sale zbog tebe sa mnom posvađao, a ti ga nisi ispoštovao budžetom - rekao je Bora.

- Broj jedan Viktor, balavac mali. Nisi znao kako da produžiš sebi opstanak, pa si izmislio tu priču koju si izmislio - rekla je Dušica.

pročitajte još

Najveći poltron i dvolična osoba: Anđelo konačno skinuo masku i priznao Dači šta misli o njemu! (VIDEO)

- Najpokvarenija osoba je tetkica iz škole, bundeva Anastasija. Na drugom mestu je Boginja koja je jako loša osoba, ali i Uroš Stanić -rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Kmetu raspali, bitno ti je da nekog uništiš: Mići pukao film i nikad žešće izvređao Daču, on u sve umešao Đedovića! (VIDEO)

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OVIM GA JE DOKRAJLČILA! Miona indirektno priznala da je Ša naterao na intimne odnose, pa priznala da je on i dalje u BRAKU, reper ZAREŽAO na nju iz pe

Domaći

Optuživao sve druge da su fejk, a nije video šta mu se dešava pred očima: Ivan upao u totalni očaj, Jelena otkrila da su ga stigle njene suze dok je v

Farma

Nikola Lakić pokušao da pomuze kravu, pa ga ona iznenadila (VIDEO)

Zadruga

MUKE TANTALOVE: Stanić umalo zaplakao jer mora da se pozabavi ljuštenjem krompira! (VIDEO)

Zadruga

ZAPENIO KAO NIKADA: Terza zapenio na Luku, šokiran što ga je umešao u njegovu svađu sa Matorom i Draganom (VIDEO)

Domaći

NE ŽELI JE U ŽIVOTU: Janjuš otkrio da će imati KONTAKT sa Aneli samo zbog DETETA, izneo detalje MUVANJA sa Ivom Grgurić! (VIDEO)