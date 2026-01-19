Prekinuo ćutnju: Bora Santana rešio da Urošu da do znanja da je pokvaren! (VIDEO)

Ne zna šta ga je snašlo!
Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Nenad Macanović Bebica dobio je reč.
- Prva osoba Dača, drugo mesto Kačavenda i treće mesto Hana - rekao je Bebica.
- Na prvom mestu mi je Anita, drugo mesto Bora i treće mesto Uroš Stanić - rekao je Filip.
- Moram da kažem da Bora nije ispao korektan prema Maji, Filipu i Mini. Moram da ti kažem da se Sale zbog tebe sa mnom posvađao, a ti ga nisi ispoštovao budžetom - rekao je Bora.
- Broj jedan Viktor, balavac mali. Nisi znao kako da produžiš sebi opstanak, pa si izmislio tu priču koju si izmislio - rekla je Dušica.
- Najpokvarenija osoba je tetkica iz škole, bundeva Anastasija. Na drugom mestu je Boginja koja je jako loša osoba, ali i Uroš Stanić -rekao je Bora.
Autor: N.Panić