HAOS! Kačavenda i Asmin otkopali ratne sekire, pa zatresli Belu kuću svojim obračunom: Posle ovih reči nema nazad (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala pucanje prijateljstva sa Asminom Durdžićem.

- Asmin je Robin Hud u svim svađama naravno. Ja smatram da Dača najbolje zna šta će mu tata i mama reći. Ja sam došla unutra i rekla sam Dači da izađe napolje i on je krenuo sa mnom, a Asmin je u tom trenuktu rekao: "Šta ti hoćeš" i onda sam ja prećutala. Onda je posle ponovio i ja sam mu rekla da se tera u pi*ku materinu. Tu je kraj svake priče. Ja sam njemu sve direktno što sam imala rekla. Meni se on u poslednje vreme uopšte ne sviđa. On je pokušao u pušionici da priča, ali nema, tolerancija nulta! Više ne pričamo ni za rijaliti. Sve što sam mu verovala verovaću i dalje, ali više komunikacije nema - rekla je Milena.

- Već mi je pun ku*ac nje. Ja sednem ovde i pričam sa Pečenicom, a ti galamiš i nemaš poštovanje - rekao je Asmin.

- Ti si meni rekao da ti pu*im kurac. JA sam te za mnoge stvari ispoštovala, a nek ti ga popuši rekla sam ti ko - rekla je Milena.

- Ja sam u tom momentu branio Daču od Luke, a ona ga odvaja od mene - rekao je Asmin.

- On je neko ko je sujetan, pa je lakše da ga ogovaraš u facu - vikala je Kačavenda.

Autor: A.Anđić