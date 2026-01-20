AKTUELNO

Zadruga

NEKA IMAJU ODNOSE NA MOJE OČI! Aneli roni suze nakon svađe sa Dačom, želi Asminu da bude intiman sa Majom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dosta joj je.

Nakon žestoke svađe sa Dačom Virijevićem, Aneli Ahmić otišla je u pab i požalila se kroz suze Iliji Pečenici i Milanu Stojičkoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš ti šta mi govore - govorila je Aneli.

- Znam, ali ne pokazuj slabost, ono što te ne ubije ojača te - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli je potom obrisala suze i sabrala se.

- Ovaj patrljak me provocira, oni su ljubomorni radi tebe, ti ih ne poznaješ Filipe. Provokacije, idu za mnom, psuje mi sestru, skinite mi se s vrata, bolesnici, j*bite se. Neka se Maja i Asmin j*bu na moje oči što se mene tiče - rekla je Aneli.

Autor: R.L.

