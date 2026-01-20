NEKA IMAJU ODNOSE NA MOJE OČI! Aneli roni suze nakon svađe sa Dačom, želi Asminu da bude intiman sa Majom! (VIDEO)

Dosta joj je.
Nakon žestoke svađe sa Dačom Virijevićem, Aneli Ahmić otišla je u pab i požalila se kroz suze Iliji Pečenici i Milanu Stojičkoviću.
- Znaš ti šta mi govore - govorila je Aneli.
- Znam, ali ne pokazuj slabost, ono što te ne ubije ojača te - rekao je Milan.
Aneli je potom obrisala suze i sabrala se.
- Ovaj patrljak me provocira, oni su ljubomorni radi tebe, ti ih ne poznaješ Filipe. Provokacije, idu za mnom, psuje mi sestru, skinite mi se s vrata, bolesnici, j*bite se. Neka se Maja i Asmin j*bu na moje oči što se mene tiče - rekla je Aneli.
Autor: R.L.