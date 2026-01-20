AKTUELNO

Domaći

HITNO OGLAŠAVANJE STANIJE DOBROJEVIĆ: Nakon što je Asmin otkrio da je izgubila bebu, ona poručila SAMO JEDNO

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Ustupljena fotografija ||

Imala šta da kaže!

Asmin Durdžić je u nedelju tokom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijeviće u Šiša baru govorio o njegovoj vezi sa Stanijom Dobrojević te je otkrio kako je Staija izgubila njihovu bebu u šestoj nedelji trudnoće.

pročitajte još

U šestoj nedelji je izgubila dete! Asmin otvorio dušu o vezi sa Stanijom, pa priznao sve o njenoj trudnoći: Ludo sam je voleo, a nisam bio srećan! (VI

Foto: Pink.rs

Tim povodom se za Pink.rs oglasila Stanija koja je otkrila kako gleda na to što je Asmin njenu privatnost izneo u javnost:

- Gubitak je lična i izuzetno bolna tema. Takve stvari ne pripadaju rijalitiju niti javnim raspravama, niti su prostor za spekulacije ili neprimerene komentare. Očekujem da se poštuju granice koje svako ima pravo da postavi. Na ovu temu nemam i neću imati komentar - rekla nam je Stanija.

Foto: Ustupljene fotografije

Autor: N.B.

#Asmin

#ELITA

#Stanija Dobrojević

#elita elita9

POVEZANE VESTI

Domaći

VREME TI JE ZA... Hitno oglašavanje Stanije Dobrojević, nakon što je Aneli ponovo optužila da je znala za odnos Asmina i nje, žestoko joj odgovorila

Domaći

Nakon što su je optužili da je u dogovoru sa Asminom i Majom, hitno se oglasila Stanija Dobrojević: Poslala brutalnu poruku hejterima (FOTO)

Domaći

Hitno oglašavanje Aneline majke: Nakon što su ona i Luka dobili verenički prsten, dala svoj sud

Domaći

SKANDAL VUJADINA SAVIĆA OBELEŽIO GODINU MIRKI VASILJEVIĆ! Glumica otkrila želje za 2026. i javno poručila šta joj je najvažnije

Zadruga

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Kačavenda nikad surovija prema Luki, stala uz Aneli nakon što ju je Vujović prozvao (VIDEO)

Domaći

OTVORILA DUŠU! Ivana Nikolić priznala da žali što nema više prijatelja, pa otkrila zbog čega je IZGUBILA DRUGARICE: Prestale su da mi se javljaju...