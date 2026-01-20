HITNO OGLAŠAVANJE STANIJE DOBROJEVIĆ: Nakon što je Asmin otkrio da je izgubila bebu, ona poručila SAMO JEDNO

Imala šta da kaže!

Asmin Durdžić je u nedelju tokom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijeviće u Šiša baru govorio o njegovoj vezi sa Stanijom Dobrojević te je otkrio kako je Staija izgubila njihovu bebu u šestoj nedelji trudnoće.

Tim povodom se za Pink.rs oglasila Stanija koja je otkrila kako gleda na to što je Asmin njenu privatnost izneo u javnost:

- Gubitak je lična i izuzetno bolna tema. Takve stvari ne pripadaju rijalitiju niti javnim raspravama, niti su prostor za spekulacije ili neprimerene komentare. Očekujem da se poštuju granice koje svako ima pravo da postavi. Na ovu temu nemam i neću imati komentar - rekla nam je Stanija.

