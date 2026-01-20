KRŠOLOMIJA! Aneli ratuje na ŠEST FRONTOVA UNAKRSNO, unela se Dači u facu, sa Majom se ČAŠĆAVALA preko stola, a zbog Janjuša urliče i ne staje (VIDEO)

Pravi haos na sve strane.
Već na samom početku "Igre istine" došlo je do novog koškanja između Dače Virijevića i Aneli Ahmić.
Maja je pitala Aneli zašto je čekala Asmina da obavi razgovor s njim nakon što je Maji pravio kajganu. To je inače njoj preneo Dača Virijević, sa kojim se Ahmićka odmah sukobila.
- Majo nemoj biti sujetna, govoriš da je ovo dokaz, što sam ga pomilovala - rekla je Aneli nakon što je pomazila Daču.
- Od stola do stola, što meni ne dođeš tako - vikala je Maja preko stola.
Durdžić je sve posmatrao sa garniture i samo ih gledao i slušao bez reakcije.
- Ova jadnica ga je čekala ispred trema - rekao je Dača.
- Ja ću napustiti emisiju jer mi ne dozvoljavaju da odgovorim na pitanje - rekla je Aneli i izašla iz Bele kuće.
Potom se vratila za sto i rekla Kačavendi da će noćas spavati sa Janjušem.
- Šta si radila sa mnom, hajde pričaj, izvoli hajde, ti meni da pretiš, reci šta si radila sa mnom - vikao je Janjuš.
Autor: R.L.