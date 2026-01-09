Ore se zidovi Bele kuće! Anastasija urliče iz pete na Boru, Santana ne prestaje da niže uvrede: Kutnjaci ti izrasli, bundevo debela! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću, te je odmah digao Boru Santanu kako bi progovorio o sukobu sa Anastasijom i Muratom.

- Boro, do kada će više da te ponižavaju?! Šta je bilo - pitao je Milan.

- Ma je*em li mu mamu onu bolesnu, je*em ga u usta žvalava! Na slavi me je pljuvala, prvo me je pitala da li ću da dođem, Boginja mi je rekla da idemo, otišao sam da ispoštujem. S njom ne želim da se svađam, debilka bundeva mi je ovde rekla da joj se sviđa Murat. Ti ćeš meni za Božić da spominješ Murata?! Ona je našla mene da podj*bava - urlao je Bora.

- Rekao si da je Sara najveća ku*vetina - rekao je voditelj.

- Da, tebi mama dolazi ovde da priča nešto da te kara ovde...Zato nam je natalitet opao majke vam ga nab*jem - rekao je Bora.

- Rekao mi je da smrdim, da sam odvratna, ne znam zašto se ćuti na njegove odvratne reči i sprovodi silu ovde - rekla je Anastasija.

- Tri meseca sam prema svima bio dobar. Kutnjaci ti izrasli pi*ka ti materina, imaš glavu kao tele, svinjetino jedna - urlao je Bora.

- Sramota me je što sam bila sa tobom - rekla je Anastasija.

- Istina je da smrdi...Muva se sa drugim ženama, a Anastasija nema prava, pa ima prava - rekao je Murat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić