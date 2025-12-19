Ti si lik koji SMRDI na televiziji: Teodora pokušala da ponizi Boru Santanu, on je postavio na svoje mesto: Zoki Šumadinac se prevrće u grobu jer je iz Gornjeg Milanovca (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da čuju kako Anastasija Brčić pljuje Boru Santanu i govori da mu je rekla da je aljkav i priče Uroša Stanića da je Bora gej.

- Ovde sam devet godina, pet godina, četiri kod kuće. Ne znam, njoj sve smeta. Danas nisam reč progovorio, s njom ne može da se priča, ima neke prebačaje. Spava u radiju, leži na ulici tamo, negativna, ne sređuje se. Ne prilazim joj, ne smetam joj, ne diram je. Spavam u gaćama, ustanem ujutru, odmah odem i obučem se. Ovde ne postoji muškarac, 90 odsto muškaraca ide u gaćama - rekao je Bora.

- To je bilo onda kada su me napali da ja njega tračarim, ja sam njemu rekla da ide čupav kroz kuću, u majici. Rekla sam mu da mi smeta kada ide apa, drapa kroz kuću, nek radi šta hoće, boli me briga - rekla je Anastasija.

- Kakav muškarac ovde da budeš?! Izdereš se malo, odmah si nasilnik, ćutiš, onda si pi*kica. Meni je ovo smor da gledam i da komentarišem, ovo je meni debilizam, ped*rluk. Nek se smeje sada. Ništa nisam kriv, ovo mi se u životu nije desilo. Podseća me dosta na prošlu, slično je tako ovde pričala. Negativna riba, sve ponavlja - rekao je Bora.

- Iskreno Ivana da ti kažem, ne dopada mi se ovaj odnos. Bora mi je skroz potonuo u odnosu na ono što je bilo pre tri meseca. Anastasija je neko ko je dolio ulje na vatru, njoj je sve smešno, rekla mi je juče da je promaja. Razlika u godinama je ovde evidentna, nije navikla da ima pored sebe kao Boru, ona očigledno voli da bude domino. Meni je žao što se ona Bori svidela, ja njemu vidim u očima. Vrti ga ovde, pravi ga budalom - rekla je Mina.

- Jakšićka mi sada kaže da sam trčao od čoveka do čoveka, naravno, da ispipam teren da vidim kakvi su. Ne mogu ja da pričam sa svakim kada vidim kakvi su ljudi, nije moj stil - rekao je Bora.

- Smatram da njih dvoje treba da se razdvoje, toksični su jedno po drugo. Bora srlja iz lošije vezu u lošiju vezu, on nekako gubi veru u ljubav. Anastasija jeste depresivna, ne treba više da ga zavlačiš, odvojiš se od njega i ćao. Uvlačiš ga u haos i u patologiju. Rekla je da se kupa jednom nedeljno, da je gej, da ne pere zube - rekao je Uroš.

- To uopšte nije tako rečeno! Smejali smo se svo troje u krevetu, on se šalio sa nama, to je bila zezancija - rekla je Anastasija.

- Naravno da nije zaslužio, ali se posle par dana on vrati njoj - rekla je Iva.

- Nemam gram empatije prema Bori, jer je on izmislio sve za Eru karijeru. Bog vam vraća sve, to mi je drago, ti smrdiš svojoj devojci na televiziji, ti si jedan smrad koji je izmislio te stvari za mene - rekla je Teodora.

- Ne možeš ti mene da nazivaš smradom, Zoki Šumadinac se prevrće u grobu jer je iz Gornjeg Milanovca - rekao je Bora.

- Ja sam rekla da te ne diraju, pitali su me neki ljudi da te prebiju. Anastasija, podržavam te - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić