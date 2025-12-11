Ti si totalno prolupala, previše si dugo ovde: Anđelo i Kačavenda urlicima zatresli Elitu, bukti nikad brutalniji rat bivših prijatelja! (VIDEO)

Haos na sve strane!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Milenu Kačavendu. ﻿﻿﻿

- Zašto pokušavaš da posvađaš Anđela i Bebicu, vidi se da ih ne podnosiš? - glasilo je pitanje.

- Anđelo će videti neke stvari naknadno, zašto bih se ja trudila da ih posvađam kad smo se svi zajedno družili? - rekla je Kačavenda.

- Meni je sve jasno, vidim sada kako drsko i bezobrazno odgovara. Da joj je žao, drugačija bi bila - rekao je Anđelo.

- Drsko? Da neću da im duvam u b*lju možda? - upitala je Milena.

- U izvini molim te, ti sad jasno pokazuješ da mene ne podnosiš - rekao je Anđelo.

- Ti si sve rekao meni šta si imao, nisam ja ta koja je bezobrazna - rekla je Milena.

- Ti si otišla u aut, ne čuješ šta pričam. Ti uopšte ne razmišljaš - rekao je Anđelo.

- Glupa sam, objasni mi molim te - rekla je Milena.

- Iznervirala me što je rekla da sam ja taktičar i proračunat, a misli da sam takav sa bliskim ljudima. Broj dva je da mi uplićeš Anitu - rekao je Anđelo.

- Ne možeš da budeš dobar sa Teki, a da Aniti i Filipu zameraš s*ks na pola metra od tebe - rekla je Milena.

- Šta pričaš ti bre? Kako upoređuješ moju bivšu devojku koja me us*ravala deset meseci i drugaricu mog druga? - upitao je Anđelo.

- Ne lupaj gluposti, ja sam bila isključiva za Bebicu jer me iznervirao hvalospevama o Anđelu - rekla je Milena.

- Zašto bi moja drugarica uplitala mene u njenu raspravu s Bebicom? - upitao je Anđelo.

- Spontano - rekla je Milena.

- Ženo, ne znaš više šta pričaš. Ja mirno pričam i odgovaram na pitanje, a ona je drska i bezobrazna. Tebe da interesuje, ne bi sa mnom ulazila u raspravu kao sa Lukom Vujovićem - rekao je Anđelo.

- Ja tebe nikad uvredila nisam - rekla je Milena.

- Jesi, ženo za mene je uvreda kad mi kažeš da sam taktičar i lažov - rekao je Anđelo.

- Kako ti možeš da budeš dobar drug, a ja manipulator i bezobrazna? - upitala je Milena.

- Kako si tako površna? Šta ja imam sa tim bre, to je Bebičina stvar - rekla je Anđelo.

- Zaigrao si se, ti dečko ne znaš gde udaraš - rekla je Milena.

- Ja znam odlično da je meni dobro, ti nisi dobra - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić