Bukti rat bivših prijatelja: Mića i Anđelo brutalno zaratili zbog Alibabe, Matora likuje na sav glas zbog Anite! (VIDEO)

Haos na sve strane!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj koja je sve vreme likovala zbog haosa Anite Tomić i Anđela Rankovića.

- Nema pravo da mene osuđuje i priča mi nešto, što ste me osuđivali što sam joj uzela stvari? - upitala je Matora.

Prva ispovest Anđela Ranokvića o raskidu sa Anitom: Obelodanio sve detalje skandalozne noći! Sekla vene, bežala po šumi, a u sve je bila umešana i pol

- To si ti radila, a ovde je radila ona - rekao je Bebica.

- Ovde je Anđelo branio Anitu od mene i ja imam pravo da pričam - rekao je Anđelo.

- Što ti mene nisi zvao i pričao mi te stvari? - upitao je Mića.

- Meni je sve jasno kad si ti u pitanju, a ne znam kad te ja nisam ispoštovao i sve ostalo. Ja u tvoj rat sa Asminom nisam ulazio, njegovo mišljenje sam slušao i ja sam imao rat sa 58 ljudi sa kojima si ti dobar - rekao je Anđelo.

Milica Kemez progovorila nakon skandaloznih optužbi bivšeg muža Bore Santane: Evo šta je poručila posle priče da je u vezi s NJEGOVIM DRUGOM

- Što nisi osudio to što je Asmin pričao za mene? - upitao je Mića.

- Što ti nisi osuđivao ljude prošle godine? Kad sam tu u sedmici onda j*beš majku, a u osmici si se mirio sa mojim neprijateljima - rekao je Anđelo.

- E moj Rankoviću, uzeo te Đedović pod svoje samo što je još j*bao nije - rekao je Mića.

- Kad god ti je trebalo nešto, ja sam bio tu za tebe. Nikada te nisam uvredio. Ti si ovo čekao - rekao je Anđelo.

- Ja sam najveća budala na svetu, vadio sam te iz sr*nja kada si pao u depresiju zbog Dalile - rekao je Mića.

To je osnovna kultura... Terza kivan na Sofiju što mu se nije javila, ovo joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

- Ma da, jesi - rekao je Anđelo.

