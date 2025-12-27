AKTUELNO

Zadruga

Smrdi na punjene piliće, kad sam joj uhvatio nogu, kod pete SVE TVRDO: Bora ne dolazi sebi zbog Anastasijinih poniženja, rešio da progovori o njoj: Šta ona misli, da joj je ZLATNA PI*KA?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Bora Santana ostao je pod utiscima zbog toga što ga je Anastasija Brčić isponižavala pred svima u emisiji "Pitanja novinara".

- Ko joj je*e mamu u pi*ku?! Je l' sam ja prišao njoj ili vi ste meni ovde prišli - pitao je Bora Uroša.

- Ona je bila tu kada sam ja došao. Ti si rekao da je voliš i da ćeš da joj daš šansu - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni misle da sam debil i da sam željan riba, došao ovde da pobegnem od njih i ona će meni da govori, u usta je je*em...Pa je l' ja smrdim?! Je l' ste vi bolesni?! Bolesnu ti mamu je*em ja, je*em joj seme i mamu bolesnu da joj je*em ja! Da nisam ni u kakvom odnosu sa Radom, ona će da mi čestita Novu godinu, bolje nego s njom! Kar*le je pijandure i narkomani i kockari. Nemoj da mi prilazi niko za Novu godinu, ja prilazim kome ja hoću - govorio je Bora.

- Nezrela je, ja ti to govorim - rekla je Rada.

- Ona misli da sam ja željan pi*ke da je*em nju, ja takve je*em u hodu. Ona misli da joj je zlatna pi*ka, budala devojka. Takve ni na afterima ne je*emo, bolju izaberemo na afteru da kar*mo. Nek mi svi njeni pop*še ku*ac i mama i tata i baba i deda...Kada sam joj uhvatio nogu, njoj ispod pete tvrdo kao tebi Janjuše. Osećala se na punjene piliće i ja joj ćutim tu, gljivice jedne od drugih dobijaju, ma hajde bre! Koji bre dečko?! Ona meni prilazi, Murat je za tebe pi*ka ti materina. Ugojila se kao krmača - divljao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

