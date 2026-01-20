POTEGLA ČAŠU, PA ODUSTALA! Kačavenda i Aneli na ivici okršaja, Mića rešio da se umeša, obezbeđenje opkolilo crni sto! (VIDEO)

Trese se Bela kuća.
Nakon što je završila svađu sa Janjušem, Aneli Ahmić se obratila Mileni Kačavendi užasnim psovkama.
- J*bem ti Lazara - vikala je Aneli.
Kačavenda je zbog ovoga potpuno pobesnela i uzela čašu da je gađa, ali vrlo brzo je odustala i spustila čašu.
- Evo ja je branim, evo ja je branim, Aneli ja ću da te branim - vikao je Mića.
- J*bem ti familiju bolesnu - rekla je Kačavenda Aneli.
Aneli se zatim posvađala i sa Vanjom Živić.
- Imaš dete, alo - vikala je Vanja.
- Imam, ali ti nemaš niti ćeš imati - rekla je Aneli.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.