POTEGLA ČAŠU, PA ODUSTALA! Kačavenda i Aneli na ivici okršaja, Mića rešio da se umeša, obezbeđenje opkolilo crni sto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trese se Bela kuća.

Nakon što je završila svađu sa Janjušem, Aneli Ahmić se obratila Mileni Kačavendi užasnim psovkama.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem ti Lazara - vikala je Aneli.

Kačavenda je zbog ovoga potpuno pobesnela i uzela čašu da je gađa, ali vrlo brzo je odustala i spustila čašu.

- Evo ja je branim, evo ja je branim, Aneli ja ću da te branim - vikao je Mića.

- J*bem ti familiju bolesnu - rekla je Kačavenda Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli se zatim posvađala i sa Vanjom Živić.

- Imaš dete, alo - vikala je Vanja.

- Imam, ali ti nemaš niti ćeš imati - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

